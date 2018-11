EICMA 2018: Le innovazioni Bosch per il mondo delle due ruote

Soluzioni per l’elettromobilità:

Le soluzioni di mobilità per l'ambiente urbano devono essere flessibili, accessibili e soprattutto altamente efficienti. Con le soluzioni per sistemi di propulsione di Bosch è possibile elettrificare biciclette, scooter, moto e veicoli a tre ruote. Oltre a rivolgersi ai clienti quali utilizzatori finali, queste soluzioni possono trovare anche applicazioni commerciali. All'EICMA di quest'anno vengono presentate due soluzioni commerciali: la e-cargo bike con velocità fino a 25 km/h e la e- cargo tricycle con velocità fino a 45 km/h.

Le soluzioni di elettromobilità per Bosch non si limitano ai sistemi di propulsione. Nel sistema eScooter integrato di Bosch, un’App integra informazioni sul veicolo, funzioni di connessione e social in due interfacce: le modalità range e compass. I motociclisti possono facilmente gestire il viaggio sfruttando questo design intuitivo e minimalista, mirato a soddisfare le esigenze tipiche di ogni situazione specifica.

Nuovo sistema Motorcycle Stability Control (MSC) migliorato:

Il nuovo Motorcycle Stability Control è disponibile come sistema semiautomatico o completamente integrato. Il volume dell’unità è stato ridotto del 35% ed il peso del 20% rispetto alla precedente unità della nona generazione. In questo modo si riducono tempi e costi di installazione per la casa motociclistica e si permette l’installazione del sistema anche su moto più piccole. L'unità utilizza tecnologie all'avanguardia per le auto ed è stata sviluppata per soddisfare funzionalità future, come i sistemi avanzati di assistenza alla guida per il motociclista. Sarà presentato in anteprima mondiale allo stand Bosch ad EICMA.

Sistemi di gestione del motore:

I sistemi di gestione elettronica del motore costituiscono il cuore di una tecnologia efficiente ed economica, che consente ai veicoli a due ruote di rispettare le future norme sulle emissioni quali Euro 5 e BS 6 (Bharat stage 6), incluso OBD l/ll. Combinati alla tecnologia dei sensori altamente sviluppata, i sistemi di gestione del motore hanno incrementato considerevolmente l'efficienza rispetto ai sistemi di carburazione convenzionali e possono ridurre le emissioni di CO2 fino al 16% a seconda della situazione. Il componente principale del nuovo sistema di gestione del motore è la centralina elettronica. Questo piccolo computer analizza tutti i dati provenienti dai sensori del sistema di propulsione e trasmissione, regolando, tra l'altro, l’accensione e la quantità di carburante iniettato. Per affrontare le future normative sulle emissioni come la Bahrat Stage 6 in India, Bosch ha sviluppato anche una nuova mini sonda lambda riscaldata specificatamente progettata per le applicazioni su veicoli a due ruote. La sonda lambda misura il contenuto di ossigeno nei gas di scarico e aiuta ad ottimizzare il rapporto aria/carburante.

La filettatura M12 e il design ottimale del tubo di protezione consentono un'installazione compatta, con potenza del riscaldatore ottimizzata per i veicoli a due ruote. La durata operativa prevista del componente è di circa 100.000 km. La nuova mini sonda lambda riscaldata entrerà in produzione di serie nel 2019.