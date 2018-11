EICMA 2018: Triumph Scrambler 1200 rompe gli schemi del segmento

All’EICMA 2018 Triumph presenta due novità che rivoluzionano la categoria e rappresentano una prima assoluta tra le fila delle dual-purpose in chiave moderna presenti sul mercato. Queste bellissime 1200 fissano un nuovo standard in termini di performance, accorgimenti tecnici e cura dei dettagli, mixati all’iconico DNA Scrambler di Triumph

La gamma delle nuovissime Scrambler 1200 è composta da due versioni. Scrambler 1200 XC, costruita per la strada e per divertirsi in off-road, e la top di gamma Scrambler 1200 XE, con una scheda tecnica di altissimo livello che le permette di essere una moto perfetta per i percorsi più avventurosi, con un carattere da fuoristrada, per un vero uso scrambler, che la colloca in cima alla lista delle dual-purpose e non solo.

Entrambi i modelli regalano al pilota una coppia senza recedenti grazie al motore Bonneville High Power di 1200cc ma rivisto e affinato per un uso in fuoristrada. Il carismatico motore con manovellismo 270° regala un’erogazione fluida e un rilascio della potenza lineare anche grazie al precisissimo cambio a 6 rapporti.

Sviluppato specificatamente per la Scrambler, il motore 1200 eroga 90CV a 7,400 giri/min., addirittura il 12.5% in più della Bonneville T120 ed un incredibile 38% in più della Street Scrambler MY19.

In più, la centralina è mappata per rilasciare coppia ai giri medio-bassi, quelli più importanti per la guida in strada come in fuoristrada, con un picco di 110Nm a 3,950 giri/min. Anche questo valore è maggiore rispetto alla Street Scrambler MY19 del 37.5%.

Per regalare l’iconico suono Scrambler, è presente un doppio scarico con silenziatori alti in alluminio spazzolato che conferisce un sound cupo e profondo al bicilindrico inglese.

Come tutte le Bonneville di ultima generazione, anche il motore delle Scrambler 1200 usa il ride-by-wire per garantire una guida moderna dal sapore classic e un sistema di raffreddamento a liquido per fornire al rider lunghi chilometraggi e bassi emissioni.

Entrambe le Scrambler 1200 sono caratterizzate da una nuova estensione degli intervalli di manutenzione, ora distanziati di ben 16,000 km.