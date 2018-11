Moto Guzzi. L’Aquila torna… in pista con il Trofeo “Fast endurance”

Nel 2019 debutterà il trofeo Moto Guzzi Fast endurance, una nuova serie monomarca organizzata unitamente alla Federazione motociclistica italiana e dedicata a chi vuole cimentarsi tra i cordoli, assaporando l’atmosfera leggendaria delle corse più classiche ma con uno spirito giovane e di puro divertimento.

Il Trofeo vedrà al via equipaggi composti da due piloti in sella a Moto Guzzi V7 III Stone, allestita con un kit, ovviamente uguale per tutti, così da garantire il massimo equilibrio e divertimento, in piena sicurezza.

Moto giovanissima, la V7 III raccoglie l’apprezzamento di un pubblico trasversale ed eterogeneo grazie alla sua maneggevolezza e facilità di guida, oltre che per il suo stile unico e inimitabile.

Amicizia e divertimento: le corse secondo la Guzzi

Il nuovo Trofeo Moto Guzzi Fast endurance propone un nuovo modo di intendere le corse in pista, grazie anche alla scelta di una moto facile e intuitiva come la V7 III e all’inserimento del confronto agonistico in un fine settimana di grande coinvolgimento, ricchissimo di eventi e attività collaterali.

Moto Guzzi Fast endurance non si rivolge perciò soltanto a gentlemen riders più o meno esperti, ma anche e soprattutto a quei giovani motociclisti che desiderano confrontarsi per la prima volta con le gare in pista. Un’esperienza unica per scoprire il grande senso di appartenenza che Guzzi genera e apprezzarne il lato sportivo nella maniera più divertente.

Il format prevede per ogni appuntamento una gara “fast endurance” della durata di 60 minuti, con la scenografica partenza tipo “Le Mans” (con le moto allineate su un lato della pista e i piloti che allo start attraversano di corsa il nastro d’asfalto per salire in sella) e cambio pilota a metà corsa.

Partecipare al trofeo Moto Guzzi Fast endurance, aperto a tutti i piloti in possesso di licenza Velocità rilasciata dalla Fmi, è semplicissimo: l’allestimento delle Guzzi V7 III Stone con l’apposito kit obbligatorio per gareggiare - sviluppato da Guareschi Moto, apprezzato preparatore Moto Guzzi anche in ambito racing - viene infatti eseguito direttamente dalla rete vendita Moto Guzzi.

Un contenitore di passione

Il Trofeo Moto Guzzi Fast endurance si correrà nel quadro dei Meeting velocità epoca in pista della Federazione motociclistica italiana: un grande happening che si snoda su cinque appuntamenti in cinque tra i principali autodromi italiani e che, anno dopo anno, sta riscuotendo sempre più successo di partecipanti e di pubblico.

Un evento di grande fascino che accoglie gruppi di amici, famiglie e tutti quegli appassionati che hanno voglia di stare insieme e di condividere la propria passione per i motori, in pieno stile guzzista.

In ognuno dei cinque appuntamenti di gara, Moto Guzzi coinvolgerà sia il popolo dei guzzisti - con iniziative dedicate alla community ufficiale Moto Guzzi The clan, che ha di recente superato la soglia dei 30.000 iscritti - sia gli appassionati motociclisti in una serie di attività all’interno del paddock e anche su strada.

Nelle prossime settimane saranno diffusi sia il calendario sia i regolamenti tecnico e sportivo e anche le modalità di iscrizione.

Tutte le novità saranno pubblicate sulle pagine web Moto Guzzi, (www.motoguzzi.com) e sul sito Internet della Federazione Motociclistica Italiana (www.federmoto.it) nella sezione “Epoca Sport”.