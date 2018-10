Nasce Charleston la moto ispirata dalla Citroen 2 CV

La moto “special”, realizzata in un unico esemplare, sarà presentata in anteprima al pubblico accanto alla 2CV sua musa ispiratrice, a EICMA, il Salone del ciclo e motociclo, nello stand di Moto.it (stand G44, Padiglione 15).

Il preciso obiettivo dell’operazione è stato quello di dare alla moto un imprinting stilistico che richiamasse immediatamente le linee della 2CV, ma senza effettuare interventi invasivi su telaio, ciclistica e motore della moto originale. L’intento era quello di “stravolgere” lo stile esterno della moto ma senza “sconvolgere” alcuni suoi elementi basilari. Un lavoro in cui la libera espressione creativa è associata all’estrema precisione di esecuzione e accuratezza fin nei minimi dettagli.

LA MUSA ISPIRATRICE: LA 2CV CHARLESTON

Progettata nel 1936 per soddisfare le esigenze di una clientela prevalentemente contadina che non aveva mai posseduto un’automobile, la 2CV è stata presentata al Salone di Parigi nel 1948 diventando ben presto una vera icona automobilistica.

Si è rivelata la vettura ideale per le famiglie e per i giovani, ha colorato i viaggi e i sogni di intere generazioni, è stata un nido d’amore, un veicolo da lavoro, ha attraversato deserti e città, sempre con la sua inarrestabile gioia di vivere. Una vettura che non è semplicemente un’auto ma da sempre rappresenta uno stile di vita: “ceci n’est pas un voiture, c’est un art de vivre”.

La Charleston è una delle diverse serie speciali che a partire dal 1976 animarono la gamma della 2CV.

Come la maggior parte delle serie speciali, anche la Charleston fu ideata e proposta da Serge Gevin, un decoratore, arredatore e pittore che lavorava con Bob Delpire, il geniale pubblicitario che rivoluzionò l’immagine di Citroën dalla seconda metà degli anni ‘50.

Presentata nel 1980, la serie speciale Charleston arrivò sul mercato nel 1981.

Era stata pensata da Serge Gevin in omaggio ai “ruggenti” Anni Venti, gli “anni folli”, in stile retrò, che esprimevano brio e dinamismo. Il nome della vettura è quello del ballo divenuto famoso in quegli anni: di derivazione jazzistica, diffusosi prima in America e poi in Europa, il Charleston si caratterizza per il suo andamento veloce e brillante.

La 2CV Charleston fu inizialmente prodotta nella fabbrica di Levallois in Francia, nella originale carrozzeria bicolore: oltre alla versione gialla e nera, Serge Gevin propose un’altra colorazione di grande successo, molto elegante, che al colore nero associava il “Rouge Delage”, una tinta bordò che prende il nome dalle vetture di lusso costruite nella prima metà del ‘900 e che caratterizzarono gli Anni Trenta in Francia.

Tra tutte le serie speciali, sicuramente la Charleston è quella più conosciuta e di maggiore successo. Sostenne a tal punto le vendite della 2CV da prolungarne la vita fino al 1990, quando fu proprio una Charleston, in due toni di grigio, l’ultima 2CV che uscì dalle catene di montaggio della fabbrica portoghese Citroën di Mangualde il 27 luglio 1990.