Peugeot Motocycles: a EICMA 2018 con tanta novità

Le novità Peugeot Motocycles a EICMA 2018 saranno davvero tante. Per cominciare la Casa svela Peugeot Pulsion e rivoluziona il segmento dei GT e GT compatti, svelando in anteprima mondiale il suo nuovo Urban GT. Completando così l’offerta attuale 125 cc della gamma, Peugeot Motocycles si conferma come un attore chiave della mobilità urbana e rinforza anche la sua offerta premium. Questo scooter di ultima generazione è sviluppato e fabbricato nella storica fabbrica di Mandeure, in Francia, sede storica dell’azienda.

Dotato di una grande maneggevolezza e agilità in città, presenta tecnologie inedite sul segmento GT e GT compatto. Veicolo connesso di ultima generazione, inaugura la tecnologia i-Connect sviluppata specificatamente e ispirata dall’ i-Cockpit delle “sorelle” auto. Con le sue linee futuristiche e fluide e il suo controllo sul traffico urbano, Pulsion riflette perfettamente la nuova dimensione del marchio: “Reshape Your City Life” e conferma il suo mutamento. Come si evince dal suo nome, Pulsion è sinonimo di dinamismo, d’istinto di desiderio, di pulsioni e di emozioni forti. La citta è il suo territorio prediletto.

Interamente concepito e fabbricato nella fabbrica storica di Mandeure, il Metropolis (400 cc), invece, è il solo veicolo 3-ruote 100% francese. La vera punta di diamante di Peugeot Motocycles. Questo 3-ruote rivela il savoir-faire automobilistico del marchio anche negli elementi di design, di cui reinventa i codici. Si riconosce poi il DNA del Leone nella calandra anteriore o nel cruscotto, che riprende i cerchi cromati ed il tachimetro rovesciato. E’ un concentrato di tecnologie utili, e senza timore di smentite, il meglio equipaggiato del mercato. Non solo: è l’unico scooter equipaggiato di serie con una Dash Cam anteriore e posteriore.

Al loro fianco anche un altro importante modello. Risultato di 20 anni di esperienza nella mobilità elettrica, Peugeot 2.0 è lo scooter più avanzato del mercato, che sia per la sua batteria estraibile, la sua robustezza o la sua connettività. E’ seducente per gli utenti, ideale per i professionisti e il degno erede dello spirito pick-up americano con la sua grande capacità di carico, Peugeot 2.0 e-powered by GenZe incarna quindi al tempo stesso l’eredità, ma anche e soprattutto il futuro, associando tecnologie di punta sviluppate nel cuore stesso della Silicon Valley. Peugeot 2.0 è il primo veicolo a integrare tecnologie proprie, come la sua carta SIM 3 G fornita dall’operatore americano AT&T presente in 200 paesi.

Dulcis in fundo, non mancheranno neppure interessanti proposte per il futuro, con l’esposizione di originali prototipi: nel dettaglio gli spettatori potranno osservare il concept E-Metropolis e il concept P2X. Quest’ultimo è stato immaginato ed ha trovato ispirazione all'interno dei corridoi del Museo dell’Adventure Peugeot a Sochaux dai designer della casa. Un patrimonio storico che unisce raffinatezza, stile e savoir-faire francese.