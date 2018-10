Samsung ed Energica presentano il progetto Smart Ride

Dalla collaborazione di Samsung Electronics Italia, con Energica Motor Company S.p.A., nasce Smart Ride, un progetto che punta a consentire un’esperienza di guida completamente nuova.

In Italia, un Paese in cui il mercato delle moto cresce registrando nel primo semestre del 2018 un aumento del +4,3% delle immatricolazioni1, la mobilità urbana su due ruote è un argomento cruciale non solo in un’ottica di riduzione delle emissioni e snellimento del traffico, ma anche in una prospettiva di sviluppo tecnologico per l’introduzione di soluzioni innovative a beneficio dei motociclisti.

È in questo scenario che si inserisce la collaborazione tra Samsung ed Energica, il primo costruttore di moto elettriche Made in Italy. Una partnership nata dalla condivisione di valori quali una grande attenzione alla qualità, alla ricerca e all’innovazione tecnologica, tutti elementi che hanno consentito lo sviluppo di un progetto all’avanguardia, Smart Ride, che propone un nuovo modo di vivere la moto. Una soluzione in cui si rispecchia alla perfezione la filosofia Do What You Can’t di Samsung, l’innovazione a servizio delle persone e delle loro passioni permette di raggiungere obiettivi altrimenti irraggiungibili.

“In Samsung siamo consapevoli che l’innovazione può giocare un ruolo fondamentale perché permette di realizzare progetti rivoluzionari che hanno un impatto diretto sulla vita di tutti i giorni. Proprio per questo motivo il nostro impegno è continuare a esplorare nuovi settori che ci permettano di trasformare idee in progetti reali grazie alla tecnologia” spiega Francesco Cordani, Head of Marcom di Samsung Electronics Italia. “Con l’obiettivo di sviluppare una soluzione di elevata rilevanza e qualità abbiamo voluto collaborare con un brand di valore nel mondo delle due ruote come Energica, che grazie alla sua esperienza e alla propensione all’innovazione rappresenta un partner di eccellenza per iniziare questo percorso con la realizzazione del progetto Smart Ride”.

“Siamo orgogliosi di affiancare un punto di riferimento mondiale come Samsung nel progetto Smart Ride”, sottolinea Livia Cevolini, CEO Energica Motor Company S.p.A., “La nostra idea di impresa è radicata nella ben nota Motor Valley Italiana: i motori e l’innovazione sono sempre stati nel nostro DNA. Nel corso di questi anni abbiamo interpretato le necessità del mercato andando ad anticipare prodotti e soluzioni uniche al mondo. Siamo andati oltre allo status quo che la tecnologia attuale offriva, creando un nuovo know how. Creando Innovazione. Mi auguro che le vision Energica e Samsung connesse in questo nuovo progetto Smart Ride possano essere un’ispirazione per lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia e oltre confine”.