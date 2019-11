A EICMA 2019 nasce il progetto D20 Leader

Alla 77esima Edizione di EICMA, in scena a Fiera Milano Rho fino a domenica 10 novembre, ha accolto oggi i primi 50 partecipanti a D20 Leader, il progetto di Fondirigenti, la fondazione promossa da Confindustria e Federmanager, che offre ai giovani un’opportunità innovativa di formazione professionale. I partecipanti, di ritorno dal primo viaggio studio in Israele alla scoperta dei principali centri dell’innovazione, dove hanno conosciuto numerose start up guidate da giovani, sono stati accolti dal Direttore Esecutivo di EICMA Giacomo Casartelli, che nel suo intervento di benvenuto ha sottolineato come “L’edizione di quest’anno racchiuda in sé, in modo particolare, tutto il fermento tecnologico del settore e l’impegno dell’industria delle due ruote per affrontare e anticipare le nuove esigenze di mobilità”.

Domenico Barone, vicedirettore di Fondirigenti e responsabile del progetto D20 Leader, ha dichiarato: “Un’occasione per i ragazzi di riflettere sul futuro della mobilità a partire dalle innovazioni e dalle ultime tecnologie che caratterizzano il mercato. I leader del domani dovranno preoccuparsi soprattutto di puntare a una mobilità sempre più sostenibile, fatta di elettrico, car sharing, e-bike e dove, ad esempio, intelligenza artificiale e big data, solo per citarne alcuni, saranno temi essenziali da affrontare in ottica globale”.