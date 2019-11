A EICMA NIU svela tre nuovi e-scooter e una bicicletta elettrica

NIU ha presentato oggi tre nuovi scooter elettrici e una bicicletta elettrica a EICMA 2019. Sullo stand C50 di oltre 260 metri quadrati presso il padiglione 9 della più importante fiera per le due ruote NIU ha inoltre presentato la gamma completa di prodotti, compresi prodotti in anteprima europea. Tutti gli scooter NIU sono costruiti in collaborazione con Bosch, Panasonic e Vodafone per creare la prossima generazione di scooter elettrici intelligenti, pensati e realizzati per i clienti europei.

MQiGT è una versione riprogettata e più potente dell’e-scooter MQi+ che può accogliere conducente e un passeggero. MQiGT monta un motore Bosch da 3 kW che consente al veicolo di viaggiare a una velocità massima fino a 70 km orari(1).L’MQiGT può viaggiare in città per un’intera settimana con una singola carica grazie all’autonomia stimata di 55, 95 e 135 km(1) in funzione della velocità massima, rispettivamente, di 70, 45 oppure 25 km/h.

Niu presenterà ad EICMA 2019 in anteprima anche la bicicletta elettrica NIU Aero EB-01 mostrata in anteprima mondiale ieri al Web Summit di Lisbona, in Portogallo. La NIU Aero EB-01 è il veicolo più efficiente dal punto di vista energetico mai realizzato da NIU. È dotato di batterie rimovibili agli ioni di litio da 48 V 21 Ah che possono essere ricaricate in 4-5 ore. NIU ha anche collaborato con Bafang e Shimano per il propulsore della NIU Aero EB-01, progettato per un'esperienza di guida di livello mondiale.

In Europa, la NIU Aero EB-01 prevede un motore elettrico Bafang da 250 W per una velocità massima attualmente stimata di 25 km/h e un’autonomia attualmente stimata tra 60 e 150 km. Negli Stati Uniti il motore elettrico Bafang sarà da 500 W per una velocità massima stimata di 45 km/h (28 mph) e un’autonomia stimata di 60-100 km senza pedalata. La bicicletta elettrica NIU Aero EB-01 sarà disponibile in tutt’Europa con una garanzia completa di due anni per motore, batteria e IOT.

La nuova offerta conferma la dedizione dell'azienda alla ricerca e lo sviluppo di soluzioni create appositamente per i mercati locali. NIU si impegna costantemente a proporre nuovi veicoli sempre più smart e rispettosi dell'ambiente con l'obiettivo di ridefinire la mobilità urbana a livello mondiale e migliorare la qualità della vita dei suoi clienti.

NIU sta inoltre espandendo la gamma di e-scooter della Serie NQi progettata per i pendolari suburbani che necessitano di un’autonomia più estesa lanciando l’NQiGTs Pro. Progettato con ruote da 14”, ideali per garantire le prestazioni di guida offerte dalle due batterie da 60 V 35 Ah in dotazione, NQiGTs Pro è alimentato da un motore elettrico Bosch da 3 kW con velocità massima fino a 70 km/h(1). L’autonomia attualmente stimata con una singola carica è di 70 km(1) guidando a 70 km/h, 100 km(1) viaggiando a 45 km/h e 150 km(1) a 25 km/h.

NIU ha profondamente rivisitato la sua serie UQi con l'introduzione del nuovissimo UQiGT Pro dal design pulito, dotato di un telaio ultraleggero, preferito dai pendolari urbani con percorrenze a breve raggio. UQiGT Pro è alimentato da un motore elettrico Bosch da 1.200 W che permette una velocità massima fino a 45 km/h. L’autonomia stimata con una singola carica è di 50 km guidando a 45 km/h e 85 km a 25 km/h.

Tutti gli e-scooter NIU sono dotati di una SIM Vodafone prepagata che consente una connessione 24/7 all'app NIU. L'app fornisce ai proprietari informazioni in tempo reale come posizione GPS, geolocalizzazione antifurto, remote tracking, diagnostica a distanza e assistenza online. NIU utilizza inoltre i dati di guida anonimizzati di tutti gli scooter per ottimizzare costantemente le prestazioni della sua flotta.

«Puntiamo a portare un nuovo concetto di mobilità in Europa, consentendo alle persone di provare un nuovo stile di vita e un modo nuovo di esplorare il mondo urbano», afferma Token Hu, cofondatore di NIU. "Con il mercato globale della mobilità elettrica che dovrebbe raggiungere i 62,2 miliardi di dollari americani entro il 2025, le città stanno cercando modi di trasporto alternativi per ridurre la congestione del traffico e il conseguente inquinamento atmosferico. Siamo fiduciosi che i nostri due nuovissimi e-scooter aiuteranno a trasformare il volto della mobilità urbana offrendo un'alternativa altamente tecnologica, divertente e sostenibile ad altri mezzi di trasporto".

«’Vediamo molti Millennial passare agli e-scooter per i loro spostamenti quotidiani; prima dell'acquisto, per prima cosa considerano l’estetica e la rispondenza alle esigenze e alle aspettative della loro generazione», ha aggiunto Carl Liu, vicepresidente del design.

Dal suo debutto nel 2014 a tutto il 30 giugno 2019, NIU ha venduto oltre 810.000 scooter in tutto il mondo e ha accumulato dati su 3 miliardi di chilometri di guida reale in 34 Paesi.