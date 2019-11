EICMA 2019, domani vanno in scena le due ruote a pedale

Nel secondo giorno di EICMA, l’Esposizione internazionale del Ciclo e Motociclo in scena nel quartiere espositivo di Fiera Milano a Rho fino a domenica10 novembre, saranno protagoniste le due ruote a pedale. Il Padiglione 20 accoglierà infatti, a partire dalle ore 14, il terzo appuntamento di BikeEconomy24, il roadshow del Gruppo 24 ORE dedicato all’economia del mondo delle biciclette, che fa tappa proprio in EICMA per parlare della mobilità urbana e delle prospettive sul fronte turistico con l’incontro «Multimobilità: come ci muoveremo nel futuro». L’iniziativa di domani accoglierà inoltre le premiazioni dell’Edizione 2019 dell’Urban Award, l’importante contest nazionale ideato da Ludovica Casellati, direttore responsabile di Viagginbici.com, e organizzato con Anci, che premia ogni anno i migliori progetti di mobilità sostenibile delle amministrazioni comunali.