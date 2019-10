EICMA 2019, Helmo festeggia il suo decimo compleanno

A EICMA 2019 Helmo Milano festeggia il suo decimo compleanno, e lo fa in maniera originale, presentandosi nel padiglione 18 con un double decker inglese al posto di uno stand tradizionale, all’insegna del motto “10 anni in movimento” !

All’interno del bus rosso, lo stesso colore del logo Helmo Milano, media, operatori e visitatori potranno scoprire in anteprima la gamma 2020, oltre a diversi esercizi di stile e anticipazioni che potrebbero trovare spazio nelle collezioni future.

La scelta del bus inglese vuole essere un omaggio alle café-racer, una tipologia di moto, che si sposa perfettamente alla gamma dei caschi jet Helmo Milano.Per questo è esposta la “special” preparata dai F.lli Brambilla di Monza, su base Kawasaki Z400.

Le soprese però non sono finite: infatti viene mostrato in anteprima assoluta il nuovo PelleDura Flag, casco “luxury” in pelle, in due livree che riproducono sulle calotte la “Union Jack” britannica e la “Stars & Stripes” americana. Due esempi di altissima artigianalità e pura eccellenza, al 100% “Made in Italy”, realizzati su disegno di Morgana Adiletta. Questi interessantissimi modelli preserie, realizzati a mano con materiali pregiati curando dettagli e finiture in maniera quasi maniacale, si prestano ad ulteriori possibilità di personalizzazione “taylor made”, in funzione di specifiche richieste da parte dei clienti. Sono in preparazione altre due versioni dedicate all’Italia e alla Germania.

Helmo Milano è un marchio sempre pronto a lanciare nuovi trend, a consolidamento del proprio processo di riposizionamento in una fascia di mercato più alta, dove glamour e design giocano un ruolo determinante per abbracciare una clientela molto raffinata ed esigente.

Oltre a questi due bellissimi inediti, all’EICMA l’azienda milanese espone altri prototipi prossimi ad essere inseriti in gamma. EICMA sarà determinante per scegliere la livrea che riceverà i maggiori consensi.

L’oggetto di nuove attenzioni è il modello top di gamma, il FuoriRotta, per il quale sono state preparate tre ipotetiche nuove colorazioni. Le prime due, Bicolor, abbinano alla calotta nera opaca (Matt Black) accattivanti finiture fluo: Yellow Race o Matt Orange, per la mentoniera e i coperchi amovibili antipioggia che proteggono le prese d’aria. La terza variante propone il nuovo colore Glossy Medium Grey, abbinato alla classica mentoniera nera carbon look.

FuoriRotta Bicolor diventerebbe il prodotto destinato a chi vuole un’alternativa alla tinta unita, abbinando l’eleganza e la sobrietà del nero opaco - che si sposa con qualsiasi capo d’abbigliamento e colore del proprio veicolo - a fregi più marcati e ben visibili anche nel traffico serale e notturno. La versione nel nuovo Glossy Medium Grey, tinta che sta riscuotendo molto successo in ambito automobilistico, si indirizza invece al motociclista sempre attento alle nuove tendenze stilistiche.

Queste nuove opzioni, o almeno una di esse, si affiancherebbero alle colorazioni tradizionali; Glossy Grey Metallic, introdotta lo scorso anno, Matt Anthracite, Matt Black, Pearl White e Yellow Race, corredati da dettagli carbon look su mentoniera e coperchi sblocco visiera.

Progettato dal noto designer delle due ruote Rodolfo Frascoli, il FuoriRotta ha creato la nuova categoria dei Full-Jet, che abbina le migliori qualità di un jet al comfort di un casco integrale, semplicemente abbassando la mentoniera.

FuoriRotta è rivoluzionario per il design, per l’estrema comodità di calzata grazie alla flessibilità dei guancioli; per la leggerezza straordinaria; per la freschezza della calotta interna “Hypercool” con ben 16 canali di aerazione.

Quando è chiuso, FuoriRotta è dotato di un’ampia visiera trasparente (disponibile anche fumé) con lente Pinlock di serie.

Quando è aperto con la visiera alzata, la mentoniera funge da frontino parasole e, grazie allo studio accurato dell’angolo di rotazione, evita il fastidioso effetto “vela".