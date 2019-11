Eicma 21019,Yamaha presenta il nuovo Tricity 300

Yamaha sceglie la passerella dell'EICMA 2019 per presentatere il nuovo Tricity 300, un modello a 3 ruote intelligente e moderno, progettato per clienti che sono alla ricerca di un urban commuter premium con uno stile distintivo. Applicando la profonda conoscenza del Leaning Multi Wheel (LMW) acquisita dallo sviluppo e dalla produzione di Tricity 125 e NIKEN, i progettisti #Yamaha hanno creato uno #scooter a 3 ruote di tendenza e dinamico, pronto a sorprendere nel 2020 con le qualità senza paragoni, il prezzo competitivo e le specifiche al vertice della categoria.

Facile da guidare anche per automobilisti con patente B*

Con il traffico sempre più congestionato, gli elevati costi di trasporto, i costosi parcheggi e l'introduzione di imposte aggiuntive in molte città, muoversi in auto sta diventando sempre meno conveniente. Andare in città con un veicolo privato non è più un'opzione realistica per la maggior parte delle persone e, oltre ai costi elevati, muoversi in auto fa perdere molto tempo prezioso.

Con il nuovo Tricity 300, #Yamaha offre anche ai clienti con patente "B "* l'opportunità di scoprire la vera libertà, ridurre i livelli di stress e beneficiare di un miglior equilibrio tra lavoro e vita privata. Le barriere che un tempo limitavano l'accesso al mondo della Urban Mobility #Yamaha sono state abbattute per sempre.

*Può essere guidato, nell'ambito del territorio nazionale (Italia), anche dai possessori di patente B che abbiano compiuto 21 anni di età, in conformità alle normative vigenti.

Tecnologia Leaning Multi Wheel (LMW) per una migliore sensazione di stabilità

Non tutti i veicoli a 3 ruote sono uguali e il nuovo Tricity 300 è dotato di uno dei più sofisticati design del settore. L'esclusiva tecnologia #Yamaha Leaning Multi Wheel (LMW) del nuovo Tricity 300 è stata testata su Tricity 125 e poi sulla straordinaria #moto NIKEN Sport Tourer, ed è stata adattata per soddisfare le esigenze del segmento Urban Mobility.

Questo avanzatissimo sistema di sospensione/sterzo LMW-Ackerman presenta un parallelogramma e una sospensione anteriore cantilever con due steli montati all'interno delle ruote anteriori. Questo layout offre una guida sportiva, agile e sicura, insieme a una maggiore sensazione di stabilità durante la guida su superfici scivolose o irregolari.

L'avanzato meccanismo di sterzo LMW contribuisce a rendere facile l'utilizzo del mezzo. L'angolo di sterzo di 72º, fa di Tricity 300 un veicolo estremamente maneggevole nelle strade congestionate - e con 130 mm di altezza libera dal suolo, questo versatile 3 ruote è costruito per affrontare superfici irregolari ed evitare di toccare terra quando viene spinto sui cordoli durante il parcheggio.

Avere due ruote davanti per il pilota significa sfruttare un'aderenza aggiuntiva e la grande potenza frenante dei due dischi anteriori, il che rafforza le sensazioni di sicurezza, stabilità e fiducia associate al layout a tre ruote.

L'ampia carreggiata di 470 mm aggiunge equilibrio e stabilità in sterzata e in curva, rendendo questo nuovo modello di Urban Mobility ideale per i nuovi piloti e la guida leggera del Tricity 300 piacerà anche ai clienti che arrivano alle 3 ruote da uno #scooter a 2 ruote.

Confidenza all'anteriore e grande agilità

Questo nuovissimo veicolo a 3 ruote di alta qualità è stato progettato per attrarre una nuova generazione di piloti, molti dei quali con poca o nessuna esperienza su 2 o 3 ruote. Per soddisfare questi nuovi clienti, i progettisti #Yamaha si sono concentrati sulla creazione di un telaio leggero che ispira fiducia e offre anche un'agilità eccezionale.

Per ottenere una facile manovrabilità, una sterzata naturale e un'eccellente stabilità, Tricity 300 presenta un interasse di 1.590 mm, una geometria di sterzo ottimizzata e una carreggiata di 470 mm. Queste dimensioni, unite a una distribuzione del peso anteriore-posteriore di circa 50:50 con pilota a bordo, assicurano un bilanciamento ideale della ciclistica che contribuisce a rendere Tricity 300 maneggevole e leggero.

Il telaio di nuova concezione è costruito con tubi di piccolo diametro che offrono un buon equilibrio tra forza e rigidità, intorno al cannotto ci sono le piastre di sterzo per dare una sensazione di precisione e sicurezza in sterzata e in curva. Per ridurre al minimo le vibrazioni, il motore viene montato sul nuovo telaio con un sistema a leveraggi, per una guida fluida e confortevole.

Stile attivo, smart e moderno

Yamaha ha sviluppato il nuovo Tricity 300 come veicolo premium per la mobilità urbana che non solo offre un'esperienza di guida senza pari, ma anche le migliori specifiche della categoria e lo stile più attivo, smart e moderno..

L'aspetto dinamico rappresenta l'ulteriore evoluzione del design Tricity ad un livello superiore e incorpora anche gli spunti stilistici dei più venduti Sport #scooter#Yamaha MAX, oltre a un tocco di DNA della NIKEN, la prestigiosa #moto #Yamaha Sport Tourer a 3 ruote.

Una delle caratteristiche stilistiche più significative di questo veicolo per la mobilità urbana è il cupolino compatto e aerodinamico, più snello e più alto rispetto ad altri modelli della categoria. Senza sporgenze, il muso corto e relativamente stretto di Tricity 300 lascia uno spazio aperto tra le due ruote anteriori gemelle per sottolineare il carattere agile, leggero e sportivo di questo modello.

Visti dalla parte anteriore i dettagli finemente cesellati della carena trasmettono un'immagine raffinata e armoniosa; e i parafanghi anteriori in tinta abbracciano le ruote anteriori di grande diametro e gli pneumatici larghi a sezione da 120 per trasmettere una sensazione di stabilità e forte trazione anteriore.

Gli pneumatici da 14 pollici sviluppati specificamente

A differenza di molti altri 3 ruote della classe 300cc che hanno ruote anteriori più piccole, Tricity 300 è equipaggiato con ruote da 14 pollici sia all'anteriore che al posteriore, e questo layout equilibrato trasmette un look che infonde sicurezza, in linea con il carattere di guida della #moto.

Gli pneumatici da 14 pollici sono stati sviluppati in collaborazione con Bridgestone e, pur condividendo lo stesso battistrada dello pneumatico da #scooter Battlax, presentano un bilanciamento ottimizzato della rigidità insieme a una nuova mescola progettata per soddisfare i requisiti specifici di Tricity 300.

Queste ruote leggere di diametro maggiorato e gli pneumatici a sezione larga appositamente sviluppati offrono una serie di vantaggi, tra cui elevati livelli di trazione, durata e prestazioni sul bagnato, oltre a una guida fluida e una tenuta di strada che ispira confidenza.

Frenate progressive e bilanciate

Ogni caratteristica su Tricity 300 è stata sviluppata pensando al neofita inesperto, compreso il miglior impianto frenante della categoria. L'adozione di ruote da 14 pollici sia davanti sia dietro ha permesso l'utilizzo di dischi da 267 mm su tutte e tre le ruote, offrendo una maggiore controllabilità della frenata su un'ampia varietà di superfici stradali.

Un tipico pendolare che si reca in qualsiasi città europea può incontrare di tutto, dalle linee di tram agli acciottolati fino a strade mal tenute e fuoriuscite di gasolio, ma con la sua stabile configurazione a 3 ruote e freni di alta qualità, il Tricity 300 offre al pilota una sensazione di stabilità e fiducia in più.

Oltre ad essere dotato di ABS per evitare il bloccaggio accidentale delle ruote su superfici cedevoli o scivolose, Tricity 300 è dotato anche del sistema Unified Braking System #Yamaha che fornisce una forza frenante equilibrata a tutte e tre le ruote per un maggiore controllo.

Quando il pilota aziona solo il freno posteriore - con la leva sul manubrio o con il pedale del freno - l'input passa attraverso un dispositivo che applica la forza frenante alle ruote anteriori e posteriori. Quando entrambi i freni anteriori e posteriori vengono azionati insieme, la forza frenante applicata alle ruote anteriori è una combinazione dell'input di entrambe le leve; e quando la leva del freno anteriore viene azionata da sola, vengono attivati solo i freni anteriori.

Distribuendo le forze frenanti a tutti e tre i freni ed evitando che troppa forza venga applicata solo al freno posteriore, l'Unified Braking System assicura ai possessori di Tricity 300 una guida piacevole, fluida e non aggressiva.

Sistema Tilt Lock Assist per una praticità superiore

Una caratteristica chiave del nuovo Tricity 300 è il sistema Tilt Lock Assist, che offre una maggiore praticità aiutando il veicolo a rimanere in piedi quando è fermo.

Questo sistema è dotato di pinza e freno a disco montati sul braccio superiore a parallelogramma del meccanismo LMW. Quando il sistema Tilt Lock Assist è attivato, l'attuatore elettrico compatto della pinza spinge le pastiglie sul disco e blocca il leveraggio del parallelogramma.

Non appena viene ruotato l'acceleratore di Tricity 300, il sistema Tilt Lock Assist si disinserisce automaticamente, consentendo al pilota di ripartire agevolmente e senza sforzo.

Il sistema di Tricity 300 Tilt Lock Assist è completamente separato dalle funzioni di sospensione, rendendo più facile e confortevole spingere in avanti o indietro il mezzo durante il parcheggio. Contribuendo a mantenere temporaneamente il Tricity 300 in posizione eretta, il sistema Tilt Lock Assist facilita anche il posizionamento del veicolo sul cavalletto centrale durante il parcheggio.

Potente ed economico motore Blue Core

Il nuovo Tricity 300 è spinto dal più recente motore #Yamaha BLUE CORE, uno dei propulsori più sofisticati della categoria che offre un equilibrio ideale tra prestazioni, economia e versatilità. l monocilindrico 4 tempi SOHC 300cc 4 valvole raffreddato a liquido si basa sul design avanzato utilizzato dal best-seller Sport #scooter XMAX 300 e integra una serie di caratteristiche che soddisfano le esigenze uniche del nuovo Tricity 300.

Per ottenere un alto livello di efficienza della combustione, il disegno della camera di combustione e del condotto di aspirazione è ottimizzato e il leggero cilindro con trattamento in DiASil ed offset è dotato di un robusto pistone forgiato.

Per un'accelerazione decisa, insieme a consumi ridotti e al rispetto dell'ambiente, Tricity 300 adotta setting dedicati per la mappatura dell'iniezione, mentre l'iniettore a 12 fori presenta un angolo di spruzzo ottimizzato che aumenta l'efficienza della combustione per una coppia corposa ai bassi e medi regimi.

Le perdite di potenza sono ridotte grazie all'utilizzo di un sistema di lubrificazione a carter semi-secco - un design utilizzato anche sulle #moto #Yamaha MotoGP - e Tricity 300 è dotato di un albero motore forgiato monoblocco più leggero e compatto rispetto ai modelli tradizionali. Altre caratteristiche degne di nota di questo nuovo sofisticato modello includono un termostato di tipo bypass per il sistema di raffreddamento che contribuisce a velocizzare il riscaldamento del motore e a ridurre i consumi.

Pratico e funzionale

Oltre ad essere uno dei modelli più dinamici nella categoria delle 3 ruote, il nuovo Tricity è anche uno dei più pratici. Sotto la sella c'è un ampio vano portaoggetti che può ospitare due caschi integrali o un casco integrale e una borsa formato A4, e lo scomparto è dotato di illuminazione interna a LED.

Un freno di stazionamento assicura il veicolo parcheggiato, mentre il tappo del serbatoio e l'apertura della sella possono essere facilmente sbloccati premendo un pulsante, oltre a una presa DC per caricare e alimentare vari dispositivi.

Utilizzo facile con Smart Key

L'utilizzo del nuovo Tricity 300 è più pratico che mai grazie al sistema Smart Key. Finché il pilota ha con sé la Smart Key, può eseguire tutte le operazioni principali tramite il pulsante multifunzione. Questo include l'accensione o lo spegnimento, l'avviamento e l'arresto del motore e lo sblocco del manubrio, della sella e del coperchio del serbatoio del carburante.

Traction Control System

Oltre alla sensazione di sicurezza e stabilità associata alla configurazione a 3 ruote e al maggiore controllo offerto dall'ABS e dall'Unified Braking system, Traction Control System (TCS) aggiunge un ulteriore livello di controllo a Tricity 300.

Strumentazione LCD di facile lettura

La strumentazione LCD del Tricity 300 è progettata per fornire tutte le informazioni necessarie in un display chiaro e di facile comprensione. C'è un grande tachimetro digitale, un contagiri a barre, un orologio, un odometro, un contachilometri e altro ancora. Agli angoli del quadrante si trovano le spie che indicano l'ABS, lo stato del sistema Tilt Lock Assist, il TCS e la temperatura ambiente, con una spia che si accende sotto i 3º C.

Caratteristiche principali Tricity 300