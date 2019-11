EICMA 291, Tucano Urbano presenta le sue anime

TUCANO URBANO si presenta alla 77esima edizione di EICMA, in programma alla Fiera-Rho (Milano) dal 5 al 10 novembre,con la sua doppia anima: urbana e adventouring.

Cartelli stradali, semafori, strisce pedonali sotto lo sguardo della Madonnina ricreano l'universo urbano dove TUCANO URBANO è nato 20 anni fa e da dove ha iniziato a rivoluzionare la mobilità delle principali metropoli italiane ed europee. Un anniversario importante che per i visitatori dell'EICMA sarà celebrato con l'esposizione dell'intera capsule collection MILANO 1999: sei esclusive novità in cui si concentrano l'ingegnosità, la funzionalità e lo stile che hanno contraddistinto fin dalle origini il brand della Copertina. Tre giacche, tutte certificate #moto CE, di stile minimal ma di taglio diverso, rendono omaggio a tre diverse zone di Milano: il car coat SCALA, la field jacket BRERA, il gubbino ISOLA. Completano l'outfit il casco jet CARBON – SPECIAL EDITION, realizzato in un composito di fibra di vetro e di carbonio a trama 3K; l'elegante guanto WAGNER, dotato di un'ingegnosa tucanata: il telecomando universale per aprire il cancello di casa senza dover togliere i guanti; e lo zaino SMART PACK progettato per tutte le esigenze degli urban traveller.

Calda, impermeabile ed essenziale nello stile, con un irresistibile cappuccio-collare in morbida ecopelliccia: in EICMA si potrà trovare anche MISS, la giacca femminile protagonista dell'autunno-inverno TUCANO URBANO, progettata per le scooteriste in #moto perpetuo per la città.

EL'JET, EL'JETTIN, EL'METTIN ed EL'TANGE: in EICMA sarà esposta anche tutta la gamma caschi jet e demi-jet TUCANO URBANO, arricchita di nuovi colori. In prova, per giunta, ci sarà anche l'intera gamma guanti, con il modello star di stagione: HANDWARM, guanto impermeabile riscaldante su palmo e dita.

Nello stand TUCANO URBANO non mancherà neppure quest'anno la possibilità di scherzare: ci si potrà infatti fare immortalare sullo sfondo del Duomo con una serie di oggetti iconici degli anni 90, in ricordo di quel lontano 1999 da cui tutto è partito: prime fra tutte, le mitiche orecchie da casco, oltre ai cd del Festival Bar, al bicchiere del Burghy, al game boy, al walkman e alle t-shirt d'epoca.

Seguendo il cartello Tutte le direzioni, si potrà però varcare il confine della città per approdare nel mondo T.ur - Spirit of adventouring, dove per gli appassionati di avventura campeggerà la Husqvarna 450 che il campione di rally JACOPO CERRUTI userà nella Dakar 2020. In anteprima assoluta saranno esposte tutte le proposte di abbigliamento e accessori T.ur, con le novità di punta tanto attese: per lui il completo giacca, pantalone e guanti laminati invernali J-ZERO, P-ZERO e G-ZERO; e per lei la giacca J-ONE LADY, il pantalone P-ONE LADY e il guanto G-ONE LADY, da abbinare agli omologhi maschili.