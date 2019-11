EICMA, Suzuki svela in anteprima mondiale la V-STROM 1050

Suzuki sceglie EICMA per presentare in anteprima mondiale la straordinaria V-STROM 1050. Questa moto, proposta in due allestimenti, standard e XT, irrompe nella categoria delle Sports Adventure Tourer con uno stile iconico e un impareggiabile equilibrio tra prestazioni e fruibilità. Ad affiancarla sullo stand ci sono anche due delle moto che hanno ispirato il suo progetto, due DR-Z che evocano la magica atmosfera dei raid africani degli Anni 80.Suzuki espone inoltre a EICMA la supersportiva GSX-R1000/R 2020 e il nuovo model year di tutta la gamma moto e scooter, con importanti aggiornamenti nel look.

V-STROM 1050 - The Master of Adventure

La V-STROM 1050 è la sintesi del processo evolutivo della leggendaria stirpe delle V-STROM, che dal 2002 solca le strade di tutto il mondo accompagnando i motociclisti negli spostamenti quotidiani come nei viaggi più avventurosi e garantendo loro un piacere di guida e un’affidabilità ormai proverbiali.

La V-STROM 1050 sviluppa il concept “The Master of Adventure” e porta in una nuova dimensione il collaudato schema con motore bicilindrico a V di 90 gradi e telaio a doppia trave in alluminio. Gli interventi sulla meccanica fanno salire la potenza massima a 107,4 cv, senza far lievitare i consumi e nel rispetto dei severi limiti della normativa Euro 5. Attraverso il Suzuki Drive Mode Selector il pilota può scegliere tre diverse mappature che rendono più pronta o più dolce la risposta del motore all'acceleratore ride-by-wire.

Se la linea s’ispira al passato, con il tipico becco Suzuki che si staglia in avanti richiamando la DR-Z delle gare desertiche e la DR-BIG pioniera tra le maxi enduro stradali, la dotazione di bordo è quanto di più moderno offre oggi il mercato. L’emblema di questo primato tecnologico è il sofisticato Suzuki Intelligent Ride System, che controlla in modo integrato la dinamica della moto. La V-STROM 1050XT, che si pone al vertice dell’offerta Suzuki, è riconoscibile per i cerchi a raggi, inoltre adotta di serie il cruise control, l’assistenza alle partenze in salita Hill Hold Control e i sistemi Load Dependent Control e Slope Dependent Control, che modulano la frenata in funzione del carico e del rischio di sollevamento della ruota posteriore in discesa. Tutti questi dispositivi sono gestiti da una centralina sulla base dei dati raccolti dalla nuova piattaforma inerziale Bosch, che rileva istante dopo istante i movimenti della moto in sei direzioni lungo tre assi. Le stesse informazioni permettono un intervento puntuale anche da parte dell’ABS, dotato di funzione cornering e regolabile su due livelli, e del traction control, che ha invece tre possibili settaggi ed è disattivabile.

Tutti questi sistemi possono essere comandati in modo semplice e intuitivo e sono complementari a una ciclistica perfettamente a punto, che il pilota può sfruttare al meglio grazie a una posizione di guida comoda e proattiva.

Le V-STROM 1050 e 1050XT sono disponibili anche in versione depotenziata da 35 kW per i titolari di patente A2 e possono essere personalizzate a piacere attingendo a un ampio catalogo di accessori originali, che comprende oltre 50 articoli.

GSX-R1000/R 2020 - Prestazioni al top

Tra le moto più ammirate dello stand Suzuki a EICMA 2019 c’è la GSX-R1000 2020. La sportiva più desiderata del mercato si presenta al via della nuova stagione con una livrea che richiama il mondo della MotoGP. La colorazione blu e le grafiche racing mettono in risalto le forme atletiche delle sovrastrutture. Gli appassionati apprezzano l’equipaggiamento completo, che comprende tubi in treccia metallica per il freno anteriore e il Quick Shifter bidirezionale.

Per gli amanti della guida in pista gli appassionati possono contare sulla versione racing, la GSX-R1000R, che ha dotazioni esclusive come il Launch Control, il Cornering ABS, la forcella Showa BFF e il monoammortizzatore Showa BFRC lite. Un’altra peculiarità della GSX-R1000R 2020 è l’adozione di un’asola nel telaio che permette di variare la posizione del perno del forcellone, in accordo con i nuovi regolamenti sportivi internazionali.

Da quest’anno la versione R potrà essere ordinata anche in un’inedita colorazione a base bianca.

Tutte le GSX-R1000 2020 adottano i Bridgestone Battlax Racing Street RS11 come pneumatici di primo equipaggiamento. Queste gomme sono progettate per esaltare la maneggevolezza e il rigore direzionale della sportiva di Hamamatsu e per garantire una costanza di rendimento in ogni condizione.

Per ricordare la lunga scia di successi nelle competizioni della GSX-R1000, che ha nel suo palmares 12 titoli nel Campionato Mondiale Endurance, 10 trionfi nell’AMA Superbike e i numerosi successi alla 24 Ore di Le Mans e al Bol d’Or, sullo stand è esposto un esemplare preparato dal mitico SERT, il Suzuki Endurance Racing Team.

GSX-R1000R Texas Edition

Suzuki porta a EICIMA anche la GSX-R1000R Texas Edition, la one-off realizzata per festeggiare la vittoria di Alex Rins nel Gran Premio delle Americhe della MotoGP corso a Austin nella scorsa primavera. L’allestimento abbina i colori della GSX-RR ufficiale #42 - anch’essa presente sullo stand – a quelli della bandiera del Texas e si completa con una serie di accessori dal taglio corsaiolo, quali la copertura per la sella del passeggero che rende il codino monoposto, il cupolino racing fumé e il silenziatore slip on Akrapovic GP in titanio.

Gamma 2020 - Emozioni a colori

Nel grande spazio allestito da Suzuki all’interno del padiglione 22 trovano posto anche le altre proposte della gamma e scooter che con il model year 2020 sfoggiano un’immagine rinfrescata e tanti nuovi accostamenti cromatici. La GSX-S1000 sfila per esempio sotto i riflettori con grafiche rinnovate e una grintosa veste bicolore grigia e nera che mette in rilievo i cerchi rossi. Il medesimo schema cromatico caratterizza pure la GSX-S125 quando non punta sul bianco. La GSX-S750 è invece esposta sempre con ruote rosse in una movimentata colorazione bianca, nera e rossa di grande effetto.

Anche il blu fa da denominatore comune a tante nuove proposte, entrando innanzi tutto in versione opaca nel catalogo dell’ADDRESS 110. Una tonalità più accesa riveste ora invece i cerchi degli esemplari bianche e neri del BURGMAN 400. Poco lontano, l’accessibile e divertente SV650 mostra a sua volta variazioni sul tema del bianco, del grigio e del nero.

Le novità Suzuki proseguono con la gamma V-STROM 650. Come già anticipato a settembre, per il 2020 la versione con ruote in lega si arricchisce di una nuova colorazione grigia mentre per la V-STROM 650XT debutta a EICMA 2019 una particolare punta di giallo con grafiche aggiornate, che si aggiunge al nero e al blu già annunciati qualche settimana fa.

Una passione da indossare e da regalare

Nello stand è poi allestito un corner dedicato all’abbigliamento e al merchandising. Qui gli appassionati del marchio di Hamamatsu possono comprare accessori, gadget e capi delle varie collezioni Suzuki. Ce n’è davvero per tutti i gusti, dai prodotti più chic ed eleganti ai capi nei dei team ufficiali, fino anche a tanti oggetti pensati per i più piccini.