NIU a EICMA 2019 svelatre nuovi scooter elettrici e una bicicletta elettrica

Flagship store NAVIGLI

Milano è considerata una delle città con il più alto potenziale di mobilità elettrica in tutta Europa. La continua crescita delle flotte sharing e la ricerca di soluzioni di mobilità sostenibile, ha portato NIU Technology, KSR Group – distributore nazionale in Italia e partner NIU – e Francesco Zhou Fei ad aprire in collaborazione il primo NIU Flagship Store italiano, inaugurato il 05 ottobre 2019 in Corso San Gottardo 9. Il nuovissimo Retail Concept Monomarca di NIU guarda al futuro della mobilità urbana e sarà gestito da Francesco Zhou Fei, Partner Ufficiale NIU per l’Italia.

Il Flagship Store, dedicato esclusivamente ai veicoli NIU, offre agli appassionati di moto e tutti gli utenti interessati la possibilità di conoscere in prima persona i prodotti NIU, nonché il suo rivoluzionario concetto di mobilità urbana sostenibile. NIU intende utilizzare questo tipo di Concept per creare un contatto diretto con i clienti, creando un'esperienza completamente nuova per l'acquisto di scooter elettrici.

NIU crede fermamente in una riformulazione della mobilità urbana che utilizzi scooter elettrici intelligenti per uso privato e servizi pubblici (condivisione o noleggio) per creare un grande impatto positivo sulla vita quotidiana delle persone. Gli scooter elettrici, oltre a non produrre emissioni e a essere quasi completamente silenziosi, occupano anche meno spazio rispetto alle auto, aiutando a ridurre il traffico e gli ingorghi nelle città.