QUADRO VEHICLES, protagonista a EICMA 2019 con 6 anteprime mondiali

Martedì 5 novembre, si apre EICMA 2019 presso la Fiera Milano-Rho, nella Hall 11 - stand E 47, Quadro Vehicles azienda Svizzera presenterà ben 7 veicoli: il già conosciuto 2 ruote elettrico Oxygen, e 6 nuovi modelli tra cui il nuovo Qooder, eQooder, xQooder, il nuovo QV3, QVe e Nuvion.

Espressione di un innovativo concetto di mobilità urbana ed extraurbana, l'azienda ha l'obiettivo di facilitare gli spostamenti attraverso lo sviluppo di soluzioni avanzate volte ad emozionare, superare lo stress causato dal commuting quotidiano e garantire stabilità e comfort su strada. Quadro Vehicles ha recentemente annunciato il suo sbarco internazionale nei mercati USA, ASIA e UAE con i suoi veicoli di punta, capaci di attrarre un pubblico sofisticato e allo stesso tempo innovativo.

“L’azienda è pronta a definire nuovi orizzonti di mobilità mantenendo l'obiettivo di progettare, ingegnerizzare e realizzare prodotti di eccellenza nel panorama tecnologico mondiale. Quest'anno ad EICMA presenteremo 6 nuovi modelli e altre importanti novità che riguardano l'assetto aziendale, in linea con il posizionamento strategico che abbiamo costruito anche a livello internazionale.” Ha dichiarato Paolo Gagliardo, CEO della società elvetica.

IL NUOVO QOODER A 4 RUOTE: SICUREZZA E COMFORT PER UNA GUIDA SPORTIVA E FLUIDA

Qooder, il 4 ruote unico al mondo che unisce il meglio del mondo delle auto a quello delle motociclette, è la punta di diamante dell'azienda svizzera: sicurezza e comodità per una guida sportiva e fluida. Tra le sue peculiarità segnaliamo la doppia trazione posteriore con differenziale meccanico e un sistema di frenata integrale su 4 ruote.

Il nuovo Qooder dispone dell'innovativo sistema di sospensioni idro-pneumatiche HTS™ elettronico -Hydraulic Tilting System- che consente al veicolo di inclinare simultaneamente tutte le sue ruote, mantenendole comunque aderenti all’asfalto. Grazie alla nuova versione elettronica, durante le soste o il parcheggio, il sistema di basculamento può essere bloccato tramite un semplice pulsante elettronico. Si può guidare con la patente B.

IL NUOVO EQOODER: L’ELETTRICO CON 150 KM DI AUTONOMIA E RICARICA IN MENO DI 6 ORE

eQooder è il primo e unico veicolo al mondo con 4 ruote basculanti a zero emissioni, potente e sportivo.

eQooder gode di un’autonomia che supera i 150 km, con ricarica delle batterie in meno di 6 ore (collegabili ad una qualsiasi presa di corrente standard da 220V), dispone di retromarcia e frenata rigenerativa. Il mezzo presenta un motore potente da 45 kW con coppia da 110 Nm. È dotato, inoltre, dell’HTS™ elettronico -Hydraulic Tilting System- e della tecnologia motoristica californiana della Zero Motorcycles, azienda specializzata nel settore delle 2 ruote elettriche da oltre dodici anni. eQooder è l'ideale per viaggiare in centro città e per il commuting quotidiano, con la possibilità di scegliere tra 3 modalità di guida: Eco, Sport e personalizzabile.

IL NUOVO XQOODER: IL “LIGHT ENDURO” A 4 RUOTE

xQooder garantisce lo stesso livello di stabilità di un Qooder tradizionale ma, allo stesso tempo, ne accresce le caratteristiche di divertimento, in una versione più “estrema”, ottimale per l’off-road. Si tratta di un design che rivede l’ergonomia del veicolo specificatamente enduro con protezioni off-road in acciaio: posizione di guida motociclistica, con sella, manubrio e pedana che consentono di adattare il triangolo ergonomico in base alla tipologia di guida. Il frontale ha una linea protettiva per ospitare l’HTS™ elettronico -Hydraulic Tilting System- con tecnologia Multi-road, presente su anteriore e posteriore. Il sistema assicura una migliore performance su tipici sentieri sterrati. La parte posteriore presenta un codino alto che conferisce al mezzo leggerezza e dinamismo.

IL NUOVO QV3 DAL DESIGN RINNOVATO PER UNA GUIDA PIU’ LEGGERA E DINAMICA

Il veicolo a 3 ruote dal design rinnovato è il più leggero tra i competitors e gode di un baricentro basso per una guida più agevole. Il nuovo QV3 non ha eguali sul mercato, è dotato di ruote più grandi della sua categoria – cerchi da 14” e 15” - con sistema frenante integrale sulle 3 ruote. Anche questo mezzo è dotato dell’HTS™ elettronico -Hydraulic Tilting System.

QVe: L’UNICO 3 RUOTE ELETTRICO AL MONDO CON 110 KM DI AUTONOMIA

Novità assoluta di questa edizione di EICMA, il QVe rappresenta l'unico veicolo elettrico a 3 ruote basculanti esistente sul mercato mondiale, nato dalla stessa tecnologia californiana Zero Motorcycles dell’eQooder, abbinata all’architettura del prodotto svizzero. QVe ha 110 km di autonomia ed è collegabile ad una qualsiasi presa di corrente 220V. Possiede un motore potente da 34 kW con coppia da 106 Nm, dispone della retromarcia, frenata rigenerativa e dell’HTS™ elettronico -Hydraulic Tilting System.

IL NUOVO NUVION: IL CITY MOVER

Nuvion è dotato di 3 ruote e si può guidare con la patente B.

Ha dimensioni e pesi estremamente compatti, basti pensare che il rapporto peso-potenza è ai livelli degli scooter a 2 ruote “best-in-class”. Ha un design urbano con sella bassa e dispone dell’HTS™ elettronico -Hydraulic Tilting System. Scattante ed energico possiamo certamente dire: “pronti, partenza, Nuvion!”

OXYGEN: L’ELETTRICO LEGGERO CON 80 KM DI AUTONOMIA RICARICABILE IN MENO DI 6 ORE

In esposizione ad EICMA 2019 anche l’elettrico Oxygen. Il veicolo è molto leggero, pesa solo 93 kg, è colorato e ha 80 km di autonomia. Inoltre, è dotato di 2 batterie “swap” rimovibili, con ricarica veloce in meno di 6 ore, collegabili da garage, casa o lavoro. Il mezzo a zero emissioni ha libero accesso nelle zone a traffico limitato, nei centri storici e nelle isole.

Sul Q-Store, l'e-commerce di Quadro Vehicles, unico al mondo, è possibile acquistare online tutti i prodotti ed accessori in gamma con offerte personalizzate in base alle esigenze dei clienti. Attraverso il Q-Store il cliente riceverà direttamente a casa il veicolo immatricolato, che sarà consegnato da un tecnico “Q-specialist”, il quale illustrerà tutte le caratteristiche del mezzo.