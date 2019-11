Tazzari a Eicma 2019 svela la ZERO 4 Opensky

La vettura, proposta nelle varianti Tender, Limited e Sport, è già ordinabile grazie al nuovo car configurator e le rime consegne avverranno nel corso della primavera 2020. Grazie a questo innovativo prodotto la casa si è posta l’obiettivo di uscire dalle strade cittadine per avventurarsi su percorsi più naturali, dove la sabbia o l’erba possono regalare emozioni di guida uniche.

Zero 4 Opensky è un veicolo completamente inedito, che nasce da un concetto essenziale e di minimal Design, open-top con varie possibilità di chiusura e molteplici personalizzazioni. La caratteristica più evidente è che, per la prima volta su un mezzo Tazzari EV, sono previsti 4 posti; la seconda è l’altezza da terra decisamente maggiorata e l’imponenza della linea se rapportata alle dimensioni, considerando la categoria omologativa (L7e) del veicolo nelle varianti per uso stradale.

Una nuova piattaforma, totalmente in alluminio, ha permesso di incrementare le dimensioni rispetto agli altri veicoli della gamma ZERO, combinando la straordinaria leggerezza dell’alluminio alla sicurezza del telaio portante, oltre alla robusta cella rollbar, le portiere strutturali ed al bull bar+back bar tra le dotazioni disponibili e configurabili.

Tecnologia affidabile e sicura

Tutta la tecnologia Tazzari EV è stata evoluta ed implementata su questo nuovo veicolo, partendo dalle casse audio invisibili che grazie alla tecnologia utilizzata trasmettono il suono attraverso i materiali e non temono la pioggia, fino al nuovo sistema di navigazione che permette di caricare tutte le mappe mondiali e selezionare sia la modalità offline che la possibilità di navigazione dinamica grazie al tethering con il proprio smartphone. Inoltre è disponibile uno schermo touch che può sfruttare milioni di App dallo store di Android.

Il nuovo keyless system di serie su ogni variante di Zero 4 Opensky permette di accendere e spegnere il veicolo in automatico in modo pratico e veloce.

Un’altra novità tecnica sviluppata da Tazzari EV Technology, al debutto di serie su tutta la gamma ZERO Opensky, è la predisposizione al nuovo sistema “Remote Wizard Tool”, che tramite internet permettere di effettuare diagnosi su ogni veicolo in ogni parte del mondo, da remoto in tempo reale, in modo rapido e dinamico, attraverso un’interfaccia interattiva.

La gamma: tre allestimenti e moltissime personalizzazioni

Per la nuova Zero 4 Opensky sono disponibile i tre allestimenti Tender, Limited e Sport.

La versione Tender rappresenta in pieno il concetto minimal di un veicolo essenziale per gli spostamenti silenziosi ed a zero emissioni in aree private, con la possibilità di caricare fino a 4 persone, oppure ripiegare o asportare velocemente la panca sedile posteriore per avere una capacità di carico di oltre 750 litri. La versione Limited estende l’utilizzo anche a strade pubbliche, ideale per spostarsi a bordo di un veicolo elettrico divertente ed anticonvenzionale. La versione Sport è quella più potente e performante, consente spostamenti rapidi su percorsi urbani ed extraurbani grazie anche ad un’autonomia fino a 180 km. Gli interni rappresentano a pieno il concetto di praticità ma senza tralasciare design ed innovazione, grazie a materiali tecnici antipioggia, oltre a linee pulite e solide che incorniciano sistemi di interfaccia di ultima generazione.

Le possibilità di personalizzazione sono senza precedenti, la verniciatura in una vasta gamma di colori permette di definire la combinazione a scelta per il cruscotto, i bull and back bars, il roll bar, la cover tetto, le portiere e le relative cover, i cerchi in alluminio e del frontale veicolo grazie al nuovo “face color”.

“Esattamente 10 anni dopo aver lanciato sul mercato ZERO la prima citycar elettrica al Mondo nata con batterie al litio – ha dichiarato Erik Tazzari, Fondatore di Tazzari EV e Presidente del Gruppo Tazzari - siamo qui oggi con un nuovo prodotto, nato con la mission di rivoluzionare il mercato del rent turistico, grazie a soluzioni e Design da concept e l’affidabilità tecnologica di chi ha percorso milioni di chilometri a zero emissioni in tutto il Pianeta”.