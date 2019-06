Eugenio Franzetti nominato Direttore della Comunicazione PEUGEOT

Eugenio FRANZETTI è nominato Direttore della Comunicazione PEUGEOT a partire dal 1° luglio 2019. Il suo perimetro di attività comprende la gestione della comunicazione Prodotto, le relazioni con la Stampa, gli eventi e le attività legate ai social network, la comunicazione interna e di sponsoring del Marchio. Riferisce direttamente a Thierry LONZIANO, Direttore Marketing e Comunicazione del marchio PEUGEOT.

Eugenio FRANZETTI, laureato in sociologia con un master in comunicazione, è entrato a far parte di Groupe PSA nel 2001. Ha svolto vari ruoli all’interno dei marchi PEUGEOT e CITROËN nei settori del marketing, della comunicazione e degli eventi. Dopo un’esperienza di due anni come Direttore della pianificazione strategica in un’agenzia di comunicazione, è diventato Direttore della comunicazione, degli eventi e dello sport automobilistico in PEUGEOT Italia nel 2011, e poi ha esercitato le stesse funzioni per Groupe PSA in Italia.

Dal 2016 è stato Direttore vendite di CITROËN Italia.

Il suo percorso professionale, la sua conoscenza nell’area della comunicazione e degli eventi, nonché la sua competenza nel marketing rappresentano importanti caratteristiche per il successo nel suo nuovo ruolo, a partire dal 1° luglio 2019. Prende il posto di Valérie PONCE che assume nuove funzioni all’interno del marchio PEUGEOT.