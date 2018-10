F1 Messico, Verstappen vince ed Hamilton si laurea campione!

Come accaduto appena una settimana ad Austin con Raikkonen, anche Max Verstappen ha costruito il suo successo a Città del Messico al pronti via. Grazie ad uno scatto pulito ed incisivo, l’olandese della Red Bull ha immediatamente sopravanzato il compagno di squadra e poleman Ricciardo, e da quel momento ha dettato un ritmo inavvicinabile per chiunque. A suo perfetto agio sul circuito Hermanos Rodriguez sin dal venerdì mattina, in gara il 21enne ha martellato giri veloci dal principio alla fine tanto da creare un margine tra sé e gli altri talmente ampio da aver doppiato tutti dal quinto in giù.

A scampare seppure per pochissimo all’onta dell’essere superato dal vincitore della corsa, Lewis Hamilton, modesto quarto alla bandiera a scacchi. L’inglese della Mercedes si è potuto comunque godere il tributo del grande pubblico nella meravigliosa cornice dello stadio per la conquista del quinto sigillo iridato che lo ha portato ad eguagliare un immenso della F1 in bianco e nero come Juan-Manuel Fangio.

Per quanto riguarda il resto del podio, la Ferrari è riuscita a piazzare entrambi i suoi ragazzi in top 3 mantenendo così aperta la porta della coppa costruttori. Autore di una corsa all’attacco, aggressivo e intelligente, Sebastian Vettel si è riscattato dalle recenti figuracce e ha tagliato il traguardo in piazza d’onore davanti ad un altrettanto concreto, seppur lontano dallo smalto texano, Iceman, che ha in questo modo rafforzato la sua terza posizione nella generale piloti.

Da segnalare la bella prestazione di Nico Hulkenberg, sesto su Renault, e delle Alfa Romeo Sauber con Charles Leclerc, settimo, e Marcus Ericsson, decimo.

Infine, un capitolo a parte lo merita Daniel Ricciardo. Per l’ottava volta quest’anno l’australiano della Red Bull è stato fermato da guasto tecnico, nella fattispecie al motore, che ha vanificato così ogni speranza di meritato podio dopo l’ottima partenza al palo firmata sabato pomeriggio. (ABMnews)