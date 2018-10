F1 Texas, Hamilton anche nelle libere 2

La seconda sessione di prove libere ad Austin è stata stravolta dal temporale che si è abbattuto sul circuito texano e ha costretto i piloti ad aspettare al box per buona parte del turno.

L’esito finale però non è cambiato rispetto al mattino. Lewis Hamilton su Mercedes si è confermato al vertice grazie al crono di 1’48”716 firmato quando mancava mezz’ora alla bandiera a scacchi. Dietro a colui che probabilmente sarà il grande mattatore del weekend, il coraggioso Pierre Gasly su Toro Rosso, staccato di poco più di 1”, e il rampante Max Verstappen con la Red Bull.

Ottimo quarto posto per la McLaren di Fernando Alonso, a precedere la Renault di Nico Hulkenberg. Sesto il pilota che per primo ha azzardato ad entrare in azione nonostante le condizioni avverse, ossia Brendon Hartley su Toro Rosso, autore del maggior numero di tornate, 19.

Ha deluso invece la Ferrari. Se Kimi Raikkonen, 39enne da due giorni, si è distinto per temerarietà seguendo subito il neozelandese del team di Faenza quando l’acqua sul tracciato era ancora importante, il suo riscontro cronometrico non è andato oltre il nono tempo. Peggio ha fatto Sebastian Vettel, decimo davanti all’Alfa Romeo Sauber di Charles Leclerc e staccato di addirittura 5”.

Infine non hanno girato per evitare danni oltre alle due Haas, due pedine importanti del campionato come Daniel Ricciardo della Red Bull e Valtteri Bottas della Mercedes.

Staremo quindi a vedere cosa ci regalerà il meteo sabato. Se le cose dovessero rimanere così è facile ipotizzare una nuova pole position targata Hamilton. (ABMnews)