F1 Texas, Hamilton parte con il piede giusto

A differenza della consuetudine che vuole in caso di pioggia il vuoto in pista, nel turno inaugurale di prove libere della F1 ad Austin, l’azione è stata sempre presente. Il motivo è da ritrovarsi nelle previsioni meteo per il weekend che parlano di maltempo fino a domenica.

A concludere al comando della classifica provvisoria è stato Lewis Hamilton con la Mercedes. L’inglese, che domenica potrebbe laurearsi per quinta volta in carriera campione del mondo, ha firmato il suo 1’47”502 a metà sessione posizionandosi davanti a tutti e rimanendo lì fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle, staccato di ben 1”3 il compagno di squadra Valtteri Bottas, leader nella prima parte di turno, a precedere le Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo.

Per quanto riguarda la Ferrari, al quinto posto con Sebastian Vettel, non esente pure in questa occasione di piccoli errori, e sesta con Kimi Raikkonen, è evidente che la Rossa non ha cercato il riscontro cronometrico, ma ha preferito lavorare sugli aggiornamenti portati ad hoc in America, nello specifico attorno all’area del fondo vettura. Il divario dalle Frecce d’Argento di circa 2” non deve quindi preoccupare.

In chiave italiana confortante è la doppia top 10 dell’Alfa Romeo Sauber con Charles Leclerc nono, seguito dal team-mate Marcus Ericsson. Al di là del buon risultato il monegasco, che vedremo nel 2019 al volante della Ferrari, è stato dapprima rallentato da un guasto idraulico sulla sua C37 e successivamente si è reso protagonista di un’uscita che per un breve periodo ha fatto sventolare la bandiera rossa a causa della presenza di ghiaia sul tracciato.