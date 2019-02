Fabio Rovazzi prova a spiegare la questione del "TUTTO CHIARO"

Per i consumatori rientarsi tra gli incentivi e cambiare auto sembra complicato, FCA vuole aiutare e soprattutto garantire tutti gli italiani. E lo vuole fare con chiarezza attraverso il nuovo spot, avvalendosi dell’aiuto del poliedrico Fabio Rovazzi.

Nei panni di un anchorman, in pieno stile “breaking news”, l’artista, inizialmente sicuro e professionale, cerca di spiegare ai suoi tele spettatori la situazione relativa agli ecoincentivi entrando in un vortice confusione. Ma nel momento di massima difficoltà, Rovazzi lancia un collegamento con un inviato molto speciale e rassicurante: sua nonna.

L’offerta di Fiat e Lancia, infatti, è così chiara che per spiegarla bastano poche, semplici parole: sino al 28 febbraio è possibile accedere a un’iniziativa straordinaria che garantisce fino a 6.000 euro di EcoBonus, anticipo zero e prima rata a gennaio del 2020 per Fiat e Lancia; anticipo zero e Valore Futuro Garantito per Jeep® e Alfa Romeo, grazie al finanziamento “Tutto Chiaro”. L'offerta è garantita e valida su tutti i modelli in gamma in pronta consegna aderenti all'iniziativa e per tutte le tipologie di clienti, senza vincoli di rottamazione.

Nei tre Porte Aperte previsti per i fine settimana del 9/10, 16/17 e 23/24 febbraio, sarà possibile conoscere questo straordinario EcoBonus e scoprire le altre allettanti iniziative in corso. Ad esempio, sempre a febbraio, godranno di un extra-sconto di 500 euro le versioni a GPL e metano di Fiat Panda, la cui gamma parte da 7.600 euro. L’importo massimo dell’EcoBonus, ovvero 6.000 euro in caso di finanziamento “Tutto Chiaro”, sarà accessibile su numerosi modelli, tra cui le diverse versioni diesel di 500L e di 500X e alcune versioni GPL e Metano della Lancia Yspilon. Su Jeep Renegade, Jeep Compass e Alfa Romeo Giulietta, i clienti che aderiranno al finanziamento “Tutto Chiaro”, potranno avere Anticipo 0, Valore Futuro Garantito e fino a 6.000 € di Ecobonus Garantito.