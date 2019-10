FCA Bank presenta le nuove carte di credito dei marchi FCA

FCA Bank, la nuova banca digitale di FCA Italy S.p.A. e CA Consumer Finance S.A., lancia 5 nuove carte di credito una per ognuno dei brand FCA.

Gli appassionati dei marchi Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Fiat Professional e tutti i Clienti presenti e futuri hanno, da oggi, la possibilità di possedere una carta di credito Visa del brand preferito per la gestione, completamente digitale, dei propri acquisti e con numerosi vantaggi tutti gestibili attraverso la APP di FCA Bank.

Il punto di accesso a tutti i privilegi dedicati ai Clienti è il Club FCA Bank, il programma loyalty gratuito, abbinato automaticamente ad ogni carta, che premia la fedeltà in funzione della spesa (1 Euro di buono sconto ogni 10 Euro di acquisto) e che riconosce, da subito, un buono sconto di benvenuto del valore di 50 Euro utilizzabile per effettuare acquisti di prodotti e servizi messi a disposizione dai prestigiosi partner di FCA Bank già presenti sul Club.

Con l’arrivo delle nuove carte brandizzate, il Club FCA Bank si arricchisce, ampliando la scelta di vantaggi legati alla mobilità e facilitazioni che coprono le diverse esigenze durante l’intera vita del veicolo.

Quando l’acquisto della propria nuova auto è recente, il desiderio di possedere anche altri oggetti del proprio brand preferito è maggiore: per questo, i buoni sconto accumulati con la carta di credito FCA Bank consentono di accedere allo shopping del merchandising del marchio preferito con facilità e convenienza.

Se invece è il momento di sostituire il proprio veicolo, il Cliente ha a disposizione sul Club FCA Bank, in alcuni periodi, voucher sconti sulle spese d’istruttoria per sottoscrivere un nuovo finanziamento, un leasing o per richiedere un prestito personale con FCA Bank (sconti da 150 a 300 Euro).

Ma i vantaggi messi a disposizione dalla carta e dal Club FCA Bank non riguardano solo la vita dell’auto ma anche altri importanti aspetti legati alla quotidianità dei Clienti.

Ad esempio, i momenti di svago, come una vacanza, possono essere ancora più piacevoli grazie alle condizioni convenienti offerte sugli innovativi servizi di mobilità dei Leasys Mobility Store: per i titolari della carta FCA Bank, infatti, è previsto uno sconto del 15% sull’importo totale del canone di noleggio pre-pagato, e il dimezzamento del deposito cauzionale sulla carta.

Infine, con la carta FCA Bank è anche possibile accrescere il valore dei propri risparmi con il prodotto Conto Deposito: a brevissimo saranno disponibili sul Club FCA Bank dei vouchers che, una volta acquistati tramite i buoni sconto, consentiranno di poter beneficiare di tassi vantaggiosi con un rendimento fino al 2,50%*.

Il look è nuovo ed i vantaggi sono diventati ancora più numerosi. Il tutto senza rinunciare alla flessibilità e alle caratteristiche che ne hanno contraddistinto il lancio sul mercato, connotandola come strumento innovativo per ogni tipologia di acquisto.

Prima fra tutte la possibilità di rimborsare ogni transazione nel modo più adeguato alle esigenze e capacità di spesa del momento. Infatti con la funzione My Budget, è semplice scegliere la modalità di addebito preferita, a saldo o a rate, personalizzando l’importo della rata anche più volte al giorno e fino all’ultimo giorno del mese**.

Inoltre, grazie al servizio My Control, si possono gestire in totale tranquillità i propri pagamenti, abilitando o disabilitando gli acquisti online, l’utilizzo all’estero o il ritiro dei contanti. Richiedere la carta di credito FCA Bank con la livrea del brand preferito, se non ne possiedi già una, è semplice ed immediato grazie ad un percorso 100% digitale: basta identificarsi online, scegliere la carta con il marchio preferito, inserire i propri dati e firmare digitalmente.

Il recente lancio dell’APP My FCA Bank, rende tutto questo universo di funzionalità e vantaggi, sempre accessibile tramite il proprio smartphone, con un semplice tocco sul lettore di impronte digitali ***.