FCA chiude febbraio con una quota di mercato del 24,85%

Prosegue anche in febbraio la tendenza negativa del mercato italiano dell’auto che, con poco oltre 177.800 immatricolazioni, perde il 2,4% di volumi rispetto all’anno scorso. A influire parzialmente sulle vendite è stata anche l’incertezza generata dall’imminente introduzione della cosiddetta “ecotassa bonus/malus”, in vigore da oggi.

Decisamente positivo l’andamento di FCA sulle vendite ai privati (+45% rispetto all’anno scorso) che contribuisce a consolidare la leadership dei modelli FCA in quasi tutti i principali segmenti con Fiat Panda, 500L, Tipo, Qubo, Jeep Compass e Lancia Ypsilon.

I risultati dei brand

Febbraio decisamente positivo per il marchio Jeep che immatricola oltre 9.400 vetture (il 37,6% in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso) per una quota del 5,3%, in aumento di 1,5 punti percentuali.

Jeep si conferma il marchio più venduto tra i SUV. In crescita tutta la gamma: Renegade (+10%) Compass (+49%, leader di segmento), Cherokee (+334%) e Grand Cherokee (+159%). Mese positivo anche per Wrangler, che registra una crescita del 600%.

Ancora un mese in crescita per Lancia che in febbraio registra oltre 5.800 vetture, con un aumento delle immatricolazioni pari al 38,9%. La quota del marchio è del 3,3%, con una crescita di 1 punto percentuale rispetto all’anno scorso. Ypsilon è la vettura più venduta del segmento B in Italia.

Oltre 26.500 le auto immatricolate dal marchio Fiat in febbraio, per una quota del 14,9%, con un trend in assoluta crescita sul mercato privati rispetto al mese precedente (+53%).

Panda domina la classifica assoluta delle vendite: 12.500 immatricolazioni, per una quota del 43,9% del segmento A. Insieme con 500, Fiat detiene una quota nel segmento del 55,7%. Prime nella loro categoria anche 500L (39,1%) che torna a registrare numeri importanti, Tipo (13,6%) e Qubo (29,3%), quest’ultimo, insieme al Doblò consente a Fiat di raggiungere una quota del 44,1% nel segmento.

Alfa Romeo in febbraio immatricola quasi 2.400 vetture, per una quota dell’1,3%, in linea con il mese scorso. Nel 2019 Stelvio è la vettura più venduta nel suo segmento con 1.900 unità e una quota dell’11,4%.