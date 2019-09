FCA con il concept Tonale protagonista al “Street Show” nel cuore di Milano

Il prossimo 15 settembre, dalle 9 alle 21, si svolgerà a Milano la seconda edizione di “Street Show”, la spettacolare manifestazione che celebra il mondo dei motori lungo corso Buenos Aires, una delle arterie commerciali più lunghe d’Europa, per l’occasione chiusa al traffico.

Forte del grande successo riscosso lo scorso anno, l’imperdibile evento vedrà in prima fila FCA con l’esposizione di concept car di grande fascino e serie speciali esclusive, oltre ai due Ducato di Fiat Professional impegnati nell'iniziativa dedicata alla Salute al Maschile (SAM), il progetto di Fondazione Umberto Veronesi nato nel 2015 per promuovere la lotta ai tumori maschili.

In particolare, il pubblico potrà ammirare le tre novità dei marchi Fiat, Alfa Romeo e Jeep che esprimono la vision sulla mobilità del futuro imminente, nel pieno rispetto delle peculiarità di ciascun brand. Riflettori puntati quindi sull'affascinante concept car Alfa Romeo Tonale, il primo SUV compatto ibrido plug-in del Biscione; sull'avveniristica Concept Centoventi, la proposta Fiat alla mobilità elettrica; e sulla Renegade Hybrid Plug-in, il nuovo modello con tecnologia ibrida che migliora ulteriormente la sua leggendaria capability.

Completano l’esposizione l’esclusiva Abarth 595 esseesse, la vettura ispirata al leggendario kit di elaborazione Abarth degli anni Sessanta, e la raffinata Lancia Ypsilon Black and Noir, la serie speciale della Fashion City Car che evolve nel segno di un'eleganza ancora più distintiva. E nello spazio Luxury saranno esposte la Jeep Wrangler 1941 designed by Mopar, il 4x4 Jeep con un allestimento offroad 100% street legal, e una speciale Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio nella colorazione Ocra che già comparve sulla sua antesignana e su altri esemplari degli anni Sessanta e Settanta.



Infine, il marchio Fiat Professional sarà presente insieme con Fondazione Veronesi all’evento “Street Show” in una veste molto esclusiva. Sarà infatti una delle tappe del tour nazionale dedicato alla Salute al Maschile partito lo sorso maggio da Torino e che finora ha già accolto oltre 500 persone percorrendo più di 1000 km. Riflettori puntati sui due Fiat Professional Ducato allestiti specificatamente per ospitare il pubblico e metterlo in contatto gratuitamente con gli urologi affiliati a Fondazione SIU Urologia Onlus per ricordare l’importanza della prevenzione maschile.

Tutto è pronto quindi per questa grande festa dei motori dove i marchi di FCA saranno protagonisti animando questo “miglio” cittadino con la consueta passione e stile che contraddistingue i suoi modelli.