Fca: “E’ ora di cambiare. Anzi, no!”

“Cambiare e anticipare il cambiamento – dichiara Gianluca Italia, Head of Fca Italy e Head of Fleet & Business Sales Emea nel presentare la nuova strategia del Gruppo che punta sul cambio automatico per offrire ai clienti un prodotto non solo di qualità ma anche più comodo, meno stressante e più reattivo. “L’innovazione fa parte del nostro DNA e lo conferma la nostra storia: dal Common rail al MultiJet, dal Fire al MultiAir”. Conclude non prima di aver annunciato l’immancabile claim (“Cambia per portare anche gli altri a farlo”) e di aver dato un po’ di numeri: nel 2012 gli automobilisti che guidavano una vettura con il cambio automatico erano il 14,8%, nei tre anni successivi rappresentavano mediamente il 16% mentre nel 2016 la percentuale è salita al 20,4%.

I segmenti maggiormente coinvolti in questo “cambiamento” sono il C e il D: nel primo si è passati dal 7,2% del 2012 al 27% del 2016; nel secondo dal 39,3% al 69,8%. Interessante anche i numeri riguardanti il mercato flotte nel quale si è passati dal 21,8% del 2012 al 26,8% del 2016. Fra questi numeri c’è poi un altro dato interessante da considerare, un dato qualitativo: il cliente che guida con il cambio automatico è mediamente più soddisfatto della sua scelta di quello che guida con il manuale. Dagli studi di settore emerge come per i clienti tra le caratteristiche dell’auto di maggiore soddisfazione, ben il 22% dichiara il cambio automatico, la seconda caratteristica più indicata dopo lo stile e prima dei consumi. In altre parole, chi lo prova ne apprezza immediatamente i pregi e non torna più indietro. Da qui la strategia Fca: offrire un cambio automatico per tutti.

“Ciò è possibile con un attento lavoro di sviluppo tecnologico che consente ai diversi cambi di esaltare la mission del modello su cui sono montati”. A dirlo è Gianpiero Saroglia, Transmission Engineering Technical Director Fca Emea che, tradotto in parole semplice, significa direttore del reparto cambi.

In particolare, se per il brand Fiat la trasmissione automatica deve assicurare il massimo della praticità ed efficienza in termini di consumi e piacere di guida, per le vetture Alfa Romeo l’impiego di un cambio automatico non può che ampliare le ben note doti di sportività del marchio, cui si aggiunge tutto il comfort esclusivo tipico di modelli premium come la Giulia e lo Stelvio, quest’ultimo disponibile solo con motorizzazioni abbinate al cambio automatico.

Per Abarth la personalizzazione del cambio automatico deve esaltare le leggendarie performance dello Scorpione, così come la vocazione off-road e non solo dei SUV Jeep. Senza dimenticare il supporto all’attività lavorativa tipica dei mezzi Fiat Professional. Insomma, ciascun modello FCA ha il suo cambio automatico ideale. Per arrivare a questi risultati molto è stato fatto nel corso degli anni, grazie al continuo investimento dei costruttori in innovazione tecnologica che hanno puntato a migliorare le trasmissioni automatiche in termini di efficienza energetica e riduzione dei consumi. Oggi, proprio a livello di consumi, non c’è più differenza – o pochissima differenza rispetto a qualche anno fa - tra un cambio manuale e un cambio automatico.

Com’è composta l’offerta Fca? A disposizione ci sono ben quattro cambi automatici: lo ZF a 8 rapporti e l’AISIN 6 rapporti, sui modelli a layout longitudinale; lo ZF a 9 rapporti sui modelli a layout trasversale, trasmissione che sviluppata in collaborazione a ZF e prodotta nello stabilimento FCA di Kokomo in Indiana negli USA; accanto a queste soluzioni ‘esterne’, la tecnologia del Dual Clutch Trasmission: un cambio a doppia frizione completamente progettato e realizzato da FCA, prodotto nello stabilimento di Verrone (Biella).

Si tratta di dispositivi “realizzati su misura” per ciascun modello. Ad esempio, il cambio automatico a 9 marce è affinato per le versioni 4x4 di Jeep Renegade e Fiat 500X, garantendo così una coppia elevata alle basse velocità durante l’impiego off-road. Invece, il cambio automatico a doppia frizione viene declinato su due modelli molto diversi tra loro e sviluppato in modo specifico per le caratteristiche peculiari di ciascun modello: Fiat Tipo e Alfa Romeo Giulietta. Nel primo caso, privilegiando le esigenze di comfort e facilità di utilizzo tipiche di un cambio automatico, unite alle caratteristiche dinamiche apprezzate del modello Fiat, mentre sulla berlina compatta del Biscione l’architettura del cambio automatico a doppia frizione assicura un feeling molto sportivo. La cosa più interessante, infine, la rivela Gianluca Italia: “Intendiamo dare la possibilità a tutti i nostri clienti di utilizzare il cambio automatico regalandolo”.

Per tutto il mese di maggio, infatti, la trasmissione automatica sarà in omaggio, con un vantaggio che può arrivare fino a 2.000 euro (in funzione del modello specifico), aggiuntivo a tutte le promozioni attualmente in corso. Un buon motivo per decidersi a… cambiare!