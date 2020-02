FCA Heritage protagonista a Rétromobile 2020

FCA Heritage partecipa a Rétromobile 2020 in programma dal 5 al 9 febbraio, uno dei più importanti appuntamenti europei dedicati ai veicoli d’epoca, ospitato nel suggestivo Paris Expo Porte de Versailles. Il prestigioso salone francese accoglie più di 1.000 straordinarie vetture e circa a 620 espositori internazionali, e occupa un'area espositiva di oltre 72.000 metri quadri. Un posto d’onore alla kermesse – che quest’anno celebra il 110° anniversario dell’Alfa Romeo presentando sul proprio manifesto l’immagine di una magnifica 8C 2900 – spetta a FCA Heritage, il dipartimento del Gruppo dedicato alla tutela e alla promozione del patrimonio storico dei marchi Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth. Maggiori informazioni sul salone sono disponibili al seguente link.

FCA Heritage si presenta alla prestigiosa rassegna francese con nuovi materiali di comunicazione, uno stand suggestivo e rinnovato nel design e, soprattutto, un’ampia selezione di auto della sua preziosa collezione storica. Un esempio? La rarissima 24 HP del 1910, la prima vettura dell’azienda milanese fondata il 24 giugno 1910 con la denominazione A.L.F.A. (Società Anonima Lombarda Fabbrica Automobili). E al suo fianco l’affascinante Alfa Romeo 6C 1500 SS che, preparata appositamente dagli esperti tecnici di FCA Heritage, ha trionfato alla 1000 Miglia 2019. Normalmente questi due capolavori sono in mostra al Museo Storico Alfa Romeo di Arese - La macchina del tempo.

Riflettori accesi anche sull’intramontabile Fiat Panda che quest’anno celebra i suoi primi 40 anni di vita. Sullo stand sono esposte una Panda 30 del 1980, uno dei primi esemplari prodotti dell’icona Fiat, e l’accattivante e unica Panda Jolly che nel 2006 fu destinata a un esclusivo servizio di cortesia sull’isola di Capri. Le due vetture in mostra mettono in risalto la proverbiale freschezza e simpatia di Panda, una vettura-simbolo che ha conquistato oltre 7.5 milioni di persone nel mondo.

Al salone Rétromobile 2020, inoltre, il pubblico può conoscere da vicino i paraurti della leggendaria Lancia Delta HF Integrale, i primi ricambi della linea “Heritage Parts” dedicata alle vetture classiche e prodotta da FCA Heritage insieme a Mopar. In particolare, per l’occasione i ricercatissimi pezzi sono visibili su una vettura sperimentale degli anni Novanta appartenente alla collezione storica di FCA Heritage ed attualmente in restauro presso le Officine Classiche.

Infine, sullo stand è possibile ammirare tre modelli attuali: la sportiva Alfa Romeo Giulia MY20 presentata nel nuovo colore Rosso Villa d’Este, la potente Abarth 695 70° Anniversario e l’esclusiva Fiat Panda Trussardi. È il modo migliore per mostrare al grande pubblico come le rarità di un tempo sono tutt’oggi fonte d’ispirazione per il futuro, un patrimonio inestimabile che pochi Gruppi automobilistici al mondo possono vantare. Ai seguenti link sono disponibili i comunicati stampa di Alfa Romeo Giulia MY20, Fiat Panda Trussardi e Abarth 695 70° Anniversario.