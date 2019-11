FCA lancia il Bonus Super Ammortamento per i professionisti

FCA lancia il Bonus Superammortamento rivolto a imprenditori, aziende e liberi professionisti possessori di partita IVA che, in assenza del super ammortamento fiscale sulle vetture, consentirà un vantaggio reale, concreto e trasparente sull’acquisto di un’auto Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Lancia e Abarth entro la fine dell’anno e fruibile già in fase di acquisto.

Fino al 31 dicembre, ad esempio, sarà possibile mettersi al volante di Alfa Romeo Stelvio a un prezzo promozionale ridotto di 5.000 euro, più ulteriori 4.000 euro di Bonus Superammortamento sulle vetture in pronta consegna. Allo stesso modo, si potrà acquistare Jeep Compass o Fiat 500X, entrambi con un vantaggio cliente di 4.000 euro, cui sommare un ulteriore Bonus Superammortamento del valore rispettivamente di fino a 3.000 euro per il SUV Jeep e fino a 2.000 euro per il crossover italiano di casa Fiat, sempre sulla pronta consegna.

Sul sito dedicato www.superammortamentofca.it è possibile visualizzare il valore del bonus di ciascun modello della gamma FCA, ed effettuare la richiesta del “Bonus Superammortamento” da utilizzare in concessionaria, che sarà inviato direttamente all’indirizzo di posta elettronica dell’utente.

Accompagna il Bonus Superammortamento una nuova campagna di comunicazione – dal claim “Nasce il Bonus Ammortamento di FCA. Ed è Super” – che “dialoga” in maniera diretta con le ditte individuali ed estende il concetto di ammortamento anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti con partita IVA, offrendo – tramite il Bonus – un incentivo concreto e trasparente per la scelta di una nuova auto. Insomma, un approccio "business to business" che tiene conto delle reali esigenze dei professionisti, anche nell’acquisto di una vettura beneficiando di una promozione straordinaria entro il 31 dicembre.

Va infine ricordato che il nuovo “Bonus Superammortamento” prosegue quel percorso intrapreso, con grande successo, da FCA a luglio con il lancio della “Business Revolution”, la prima offerta che ha permesso a imprenditori, aziende e liberi professionisti possessori di partita IVA di scegliere un'automobile dei marchi Alfa Romeo, Fiat, Jeep e Lancia attraverso tre formule - finanziamento, leasing e noleggio - e di avere sempre garantita, relativamente ai diversi brand, la stessa rata mensile indipendentemente dalla soluzione finanziaria scelta.