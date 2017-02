FERMENTO NEL MONDO DELLE AGENZIE, PSA APRE LE CONSULTAZIONI

Inizio d'anno dinamico nei media planning. Dopo il passaggio di FCA da Maxus a Starcom e l'annuncio di una gara di BMW, anche PSA è alla ricerca del partner per gli investimenti pubblicitari. L'agenzia media di PSA - quarto distributore di automobili in Italia con investimenti pubblicitari di circa 60 milioni di euro - era PHD, che dal 1° gennaio ha aggiunto al portafoglio Volkswagen, primo investitore pubblicitario automotive in Italia e competitor di PSA in gran parte della gamma. PSA avrebbe invitato al pitch un ristretto nucleo di agenzie, tra cui OMD, sede di Milano di Omnicom Media Group, e Havas Media Group.