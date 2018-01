Fiat 500 Mirror e sei connesso

Chi se non Fiat poteva lanciare una nuova gamma dal… web? Con una conferenza stampa virtuale svoltasi venerdì 19 gennaio, infatti, il costruttore torinese ha illustrato come la Famiglia 500 Mirror sia il modo più intelligente di utilizzare il proprio smartphone in auto.In un continuo rimando tra reale e virtuale, Luca Napolitano, il responsabile del marchio Fiat per la regione EMEA con un originale storytelling ha mostrato le funzionalità che consentono di “specchiare” l’ambiente del proprio smartphone sul display di bordo.

Contraddistinte da esclusive livree blu con caratterizzazioni argento, le nuove 500X Mirror, 500L Mirror e 500 Mirror offrono di serie il sistema UconnectTM 7″ HD LIVE touchscreen con predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android AutoTM.

Mopar® Connect: connessione remota, protezione massima. Grazie alle funzione di controllo della vettura in remoto, sicurezza e comodità sono sempre a portata di mano.

Ospite virtuale della conferenza stampa Steven, il simpatico “esperto” di tecnologia che in questi giorni è protagonista della campagna di comunicazione dedicata alla famiglia 500 Mirror.

Per l’occasione la famiglia 500 Mirror lancia una promozione straordinaria a tempo e valida in tutte le concessionarie europee aderenti: solo per la gamma 500 Mirror e solo per 72 ore a partire da oggi, 19 gennaio, lo stile e la tecnologia delle serie speciali Mirror li offre Fiat compresi nel prezzo. La famiglia Mirror parte da 11.700 euro grazie al finanziamento Menomille e per il mese di gennaio i concessionari Fiat saranno aperti tutti i week end, 20-21 / 27-28 gennaio.