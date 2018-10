Fiat al fianco di FIGC per lo sviluppo di nuovi Centri Federali Territoriali

Da cinque anni Fiat è Top Sponsor della FIGC, dopo essere scesa in campo con la Nazionale maggiore, Fiat oggi è accanto alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per una serie di importanti progetti sul territorio. Non solo i riflettori dei grandi palcoscenici, dunque, ma anche una capillare attività dedicata alla crescita del calcio giovanile in tutta la penisola.

Fiat ribadisce il suo supporto alla FIGC celebrando oggi l'apertura dei nuovi CFT (Centro Federale Territoriale) a Ceglie Messapica (Brindisi), Cosenza, Casola di Napoli e Piacenza. I Centri Federali Territoriali FIGC sono poli territoriali d'eccellenza nati per la valorizzazione e la formazione di giovani. Il programma è distinto in base alla fasce di età coinvolte e prevede un'attività settimanale nel corso della quale è prevista la formazione di un gruppo di 50 calciatori Under 13, 25 calciatori Under 14 e di un gruppo di 25 calciatrici Under 15. In questa stagione, inoltre, il programma interesserà anche i baby-calciatori di età compresa tra i 5 e i 10 anni.

Per dedicarsi alla loro crescita tecnica, ogni CFT è diretto da un coordinatore tecnico e da un responsabile organizzativo che guidano uno staff composto da allenatori abilitati con lo scopo di monitorare lo sviluppo dei giovani atleti del territorio. Si tratta quindi di un progetto innovativo per la crescita del calcio giovanile del nostro Paese, tanto che a regime coinvolgerà circa 20.000 ragazzi e ragazze ogni anno, 1200 tecnici qualificati e assicurando 3500 riunioni e incontri informativi e oltre 30 mila ore di lavoro dedicate.

Le inaugurazioni dei nuovi CFT proseguiranno l'11 ottobre con le strutture di Grosseto, il 12 ottobre di Grumolo della Abbadesse (Vicenza), il 13 ottobre di San Martino Buon Albergo (Verona), il 16 ottobre di Quarto Oggiaro (Milano), Corticella (Bologna), Locride (Reggio Calabria), Monte Compatri (Roma) e Silvi (Teramo) e il 19 ottobre di Capo d'Orlando (Messina). In totale saranno 13 i nuovi CFT che, insieme a quelli già presenti, raggiungono la quota di 50 poli d'eccellenza operativi in tutta Italia.

Il sodalizio tra Fiat e FIGC punta a conquistare sempre nuovi traguardi e successi, proseguendo nel solco di valori condivisi. Del resto, il calcio e lo sport in generale sono espressione di valori umani radicati, raccolgono milioni di appassionati e portano nel mondo l'immagine positiva del nostro Paese. In questo senso il legame con la Federazione è il coronamento di un percorso iniziato oltre un secolo fa e che ha sempre visto Fiat e l'Italia camminare insieme nell'evoluzione sociale, industriale e culturale.