Fiat Concept Centoventi è “Trophées Argus 2020”

Alla 27esima edizione del “Trophées Argus”, il concorso indetto dalla prestigiosa rivista francese L'Argus. Quest’anno la giuria, composta da 18 giudici, tra giornalisti ed esperti di tecnologia e valore residuo, ha valutato 60 modelli, suddivisi in 11 categorie, tra cui Fiat Concept Centoventi che si è aggiudicato l’ambitissimo “Premio Speciale della Giuria”.

“Sono orgoglioso, da francese e da Presidente Globale di Fiat, di ricevere questo riconoscimento da uno dei più prestigiosi media francesi, ancor di più perché il Premio Speciale della Giuria è andato alla Fiat Concept Centoventi”. Ha dichiarato Olivier François, e continua: “Concept Centoventi è la quintessenza del marchio Fiat, da 120 anni sinonimo di city car e di famiglia, e rappresenta la soluzione più innovativa per la mobilità urbana elettrica del domani. Ha una missione sociale perché è sostenibile, perché è democratico, perché crea e coinvolge intorno a se la sua community, perché “comunica” con il mondo esterno e perché è nato per il car sharing. Fiat Concept Centoventi rappresenta l’ABC dell’auto: “Affordable but cool”.

Presentato in anteprima al Salone di Ginevra 2019 e in questi giorni protagonista del CES 2020 di Las Vegas, il rivoluzionario veicolo ha conquistato la giuria francese che ha così motivato la sua scelta: “Divertente e al 100% elettrico, il Concept Centoventi eleva la personalizzazione a livello di arte: colori e materiali intercambiabili, sedile passeggero sostituibile con un seggiolino per bambini o un trasportino per animali domestici, oltre a un cruscotto a fori per il fissaggio di accessori stampati in 3D. In più un range di autonomia modulare che va da 100 a 500 km, tramite "pacchetti" individuali da 100 km ciascuno acquistabili direttamente dal cliente. E quel suo aspetto che ricorda una Panda rivisitata ha sedotto la giuria del Trophees l’Argus, che attende con impazienza di vedere il concept in produzione”.