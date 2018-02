Fiat Ducato: "Miglior base per i camper 2018"

Quelli assegnati dai lettori delle riviste specializzate sono i premi più “veri” e più apprezzati. Non è un caso che il mitico Ducato, per l’undicesima volta consecutiva, abbia conquistato, superando concorrenti blasonati, il titolo di “Miglior base per i camper 2018”.

Il prestigioso riconoscimento viene assegnato dai lettori di “Promobil”, la rivista tedesca specializzata che da oltre 25 anni rappresenta un importante riferimento delle tendenze nel settore dei veicoli ricreazionali. Tra l’altro, proprio un Ducato base camper è stato il 3milionesimo esemplare del modello best seller di Fiat Professional.

Il doppio riconoscimento, quindi, conferma la fiducia accordata dai clienti al modello Ducato quale base ideale per il tempo libero, affermandosi ovunque come uno straordinario successo italiano. Del resto, è l’unica base nata espressamente per diventare camper, un settore in continua crescita: basti pensare che nel 2017 le immatricolazioni hanno fatto registrare un incremento rispetto all’anno precedente di oltre il 10%. Questi dati sono il segnale forte di un ritorno alla tendenza diffusa di “vivere in modo naturale”, di ricercare il proprio rapporto con l’ambiente. E il camper è sempre più quindi un “lifestyle enabler”, non un semplice veicolo da vacanza, ma uno strumento di libertà per andare dove si vuole, quando si vuole.

Ducato è “Leader in Freedom”. È un concetto con un significato preciso. Infatti, il termine “Freedom” indica una “promessa al cliente” che Fiat Professional mantiene garantendogli vicinanza e soluzioni a qualunque problema possa sorgere durante la sua vacanza. “Leader”, perché oggi l’offerta da parte del Brand di servizi specifici per il mondo motorhome è unica e ineguagliata sul mercato.

Il presupposto di base è che chiunque acquisti un camper non acquista solo un veicolo, ma una vacanza. Per questo motivo, il concetto di servizio non si limita all’assistenza sul prodotto, ma si estende all’assistenza ai clienti in vacanza attraverso una vicinanza costante. Nello specifico, una rete dedicata e capillare, distribuita lungo le rotte più seguite dai camperisti; un Customer Care Center dedicato in cui ogni camperista trova competenza e preparazione sul mondo dei camper; un’assistenza stradale pronta a intervenire tempestivamente in tutto il continente europeo e non solo.

24 ore su 24, 7 giorni su 7, il camperista può chiamare il Customer Care dedicato e parlare nella sua lingua con uno dei venti “Brand Ambassadors Fiat Camper”. L’Ambassador ha per missione la risoluzione del problema del cliente il più rapidamente possibile, interfacciandosi e coordinando i dipartimenti aziendali coinvolti, e assicurando sempre al cliente un dialogo all’insegna della comprensione e della competenza. Proprio per questo i componenti del team dedicato sono costantemente formati e aggiornati nel corso dell’anno e frequentano le più importanti fiere europee del settore, per conoscere sempre meglio e sempre più da vicino il mondo dei camper e dei camperisti.

Il Customer Care, poi, è sempre più integrato con il lavoro dell’assistenza stradale e dell’officina: ogni camperista può contare su un’officina mobile pronta a raggiungerlo in ben 44 Paesi diversi e su un supporto telefonico 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, che lo contatta per aggiornarlo su modalità e tempi di riparazione mentre fornisce un sostegno attivo all’officina per facilitare la diagnosi e rendere la consegna dei ricambi il più rapida possibile.

Inoltre è attiva una gamma completa di servizi tutti ritagliati sulle esigenze del cliente motorhome, dall’irrinunciabile estensione di garanzia internazionale “Maximum Care Camper” – che prevede la copertura su tutti i componenti meccanici ed elettrici del Ducato, con diverse opzioni di durata e chilometraggio – all’innovativa l’applicazione “Fiat Ducato Camper Mobile” che fornisce anche informazioni di carattere turistico, a oggi scaricata da oltre 110.000 camperisti. Oggi chi viaggia su un Motorhome Ducato ha la sicurezza di avere a disposizione oltre 6.500 punti di assistenza Fiat Professional, attrezzati per la manutenzione e la riparazione della base Ducato, di cui oltre 1.800 punti Fiat Camper Assistance dedicati.