Fiat Ducato riparte dal Salone di Dusseldorf

Lo definisco il “Leader in Freedom” ed è da anni ormai la base essenziale per i camper. Logico, quindi, vederlo protagonista assoluto principale evento mondiale dedicato al settore dei Veicoli Ricreazionali (area D42 - padiglione 16) nel. Dopotutto, negli ultimi 10 anni, sono stati venduti più di mezzo milione di camper su base Ducato.

Rispetto al 2018, poi, le immatricolazioni sono aumentate del 6% nei primi mesi dell’anno, a dimostrazione che il camper è sempre più un “lifestyle enabler”, non un semplice veicolo da vacanza ma uno strumento di libertà per andare dove si vuole, quando si vuole.

Le novità più interessanti

Tra le maggiori novità del nuovo modello, è la nuova trasmissione automatica a nove rapporti che assicura un’esperienza di guida rilassata e piacevole, senza rinunciare alle prestazioni e ottimizzando in ogni situazione i consumi. Inoltre, da sempre uno dei punti di forza di Ducato base camper, oggi la gamma di motori si rinnova proponendo un propulsore Euro 6d-TEMP a gasolio da 2,3 litri, sempre di derivazione industriale, solido e longevo ma capace di garantire prestazioni e comfort automobilistici, con quattro declinazioni di potenza: 120, 140, 160 e 180 CV. Tutti dotati della tecnologia Multijet 2 che assicura miglior efficienza e riduzione dei consumi, ciascun propulsore presenta specifiche caratteristiche costruttive, come il design del turbocompressore, dei pistoni e della fluidodinamica. Inoltre, sono disponibili i più avanzati sistemi di assistenza alla guida per viaggi sicuri e sereni, oltre a sospensioni specifiche per i camper e una lunga serie di contenuti che garantiscono il massimo del comfort.

Nuovo cambio automatico “9Speed”: se lo provi non lo “cambi” più

Sulla nuova base Ducato arriva l’innovativo cambio automatico “9Speed”, la trasmissione che garantisce grande affidabilità e durata grazie al convertitore di coppia che supplisce all’assenza della tradizionale frizione. In particolare, i tecnici di Fiat Professional hanno sviluppato l’abbinamento tra la nuova trasmissione e il veicolo in modo che ogni cliente possa ottimizzare le prestazioni ed i consumi in relazione alla specifica mission ed al percorso. È, infatti, possibile scegliere tra tre modalità di guida: Normal, Eco, che fornisce una risposta di accelerazione più fluida e una strategia di cambiata dedicata per consentire una maggiore riduzione dei consumi, e Power, che fornisce una risposta rapida di accelerazione e cambi di marcia ottimali per una guida piacevole e prestazioni ottimali anche in condizioni gravose. Le modalità operative sono due: in posizione “Drive”, il modulo di controllo seleziona e innesta le marce in base alle diverse condizioni di guida: velocità, carico, pendenza. La modalità “Autostick”, in caso di cambi di marcia frequenti e in condizioni particolarmente difficili, come in tratti a elevata pendenza, consente di mantenere un rapporto inferiore con un conseguente miglioramento delle prestazioni ed evitando il surriscaldamento. Viene attivata spostando la leva del cambio verso sinistra, quindi in avanti e indietro per cambiare le marce.

Gamma motori rinnovata

La gamma motori parte con il 2.3 Multijet 2 da 120 CV a 2750 giri con 320 Nm di coppia massima a 1400 giri, abbinato al cambio manuale, che migliora del 10% potenza e coppia rispetto al precedente motore 2.0 litri. È la motorizzazione ideale per i camper fino alle 3,5 ton, in quanto assicura viaggi lunghi e tranquilli ma con un occhio attento soprattutto ai consumi.

Per coloro che invece desiderano un allestimento medio, fino alle 3,5 ton, ponendo particolarmente attenzione al rapporto consumi/prestazioni, la motorizzazione ideale è il i 140 CV da 3500 giri, il cuore della gamma, che si dimostra versatile ed elastico con i suoi 350 Nm di coppia (+9% rispetto al 130 Multijet) a soli 1400 giri, disponibile sia con cambio manuale sia con l’avanzato cambio automatico “9Speed”.

Rispetto per l’ambiente e alte prestazioni con il 160 CV a 3500 giri, che eroga fino a 400 Nm a 1500 giri nella versione con cambio automatico.

Infine, al vertice della proposta si colloca il 2.3 Multijet da 180 CV a 3500 giri: 400 Nm di coppia con trasmissione manuale e 450 Nm (+12% rispetto al modello precedente) con il nuovo cambio automatico a nove marce che ne fanno il best-in-class in termini di coppia nella categoria.

Da ricordare che tutti i nuovi propulsori in gamma, oltre al consueto filtro antiparticolato diesel, adottano un post-trattamento basato sul processo SCR (Selective Catalytic Reduction – Riduzione selettiva catalitica). Si tratta di un’alterazione chimica che trasforma gli ossidi di azoto inquinanti (NOx) in prodotti non pericolosi, come azoto biatomico (N2) e acqua (H2O), grazie all'aggiunta di un riducente (urea) commercialmente noto come “adBlue”.

Viaggi sicuri e sereni con i sistemi di assistenza alla guida

I camper su base Ducato possono essere dotati dei più avanzati dispositivi ADAS di assistenza alla guida che permettono di viaggiare in tutta tranquillità. Tra le novità ricordiamo il “Blind spot assist” (BSA) - utilizza sensori radar installati nel paraurti posteriore per individuare veicoli in avvicinamento invisibili al conducente se posizionati nell’angolo cieco dello specchietto retrovisore – e l’’esclusivo “Rear cross path detection” (RCP), che utilizza sensori radar per individuare veicoli in avvicinamento laterale, quando si procede in retromarcia. Consente di evitare incidenti durante le operazioni di manovra. Nuovo anche il “Full brake control” (FBC), che individua gli ostacoli e, verificata l’esistenza di un pericolo di collisione imminente, allerta il conducente e interviene azionando autonomamente una frenata di emergenza. Queste novità si vanno ad aggiungere agli avanzati sistemi di assistenza alla guida già disponibili su Ducato, a partire dal “Lane departure warning system” (LDWS), che determina se il veicolo sta uscendo dalla propria corsia di marcia, anche in condizioni di scarsa visibilità. In caso di pericolo un segnale acustico e visivo allerta immediatamente il conducente. Inoltre, sono disponibili il “Traffic sign recognition” e l’“High beam recognition”: il primo utilizza la telecamera di bordo e assiste il guidatore riconoscendo i segnali stradali di limite di velocità consentita e sorpasso, riportandoli sul display di bordo mentre il secondo sistema gestisce l’accensione e spegnimento dei fari abbaglianti aumentando la visibilità e riducendo il rischio di abbagliamento durante la guida notturna riconoscendo automaticamente i veicoli nel senso di marcia opposto. Completano la dotazione della nuova base Ducato il “Sensore pioggia e crepuscolare”, che attiva i tergicristalli e ne regola la velocità in base all’intensità della precipitazione. Il sensore crepuscolare attiva automaticamente gli anabbaglianti quando la luce all’esterno è insufficiente; e il “Tyre pressure monitoring system” (TPMS), che controlla costantemente la pressione degli pneumatici, segnalandone eventuali cali direttamente sul display di bordo.

Nasce in Italia per viaggiare in tutto il mondo

Ducato nasce sempre nello Stabilimento Sevel in Val di Sangro, il più grande stabilimento di veicoli commerciali leggeri d'Europa e valutato “Silver level” nel World Class Manufacturing. Nel 2018 Sevel ha prodotto oltre 297.000 veicoli, stabilendo - per il quarto anno consecutivo – il record assoluto dei volumi e +46% negli ultimi 6 anni. Dal 1981 ad oggi, con più di 38 anni di esperienza, le sue caratteristiche vincenti si sono ulteriormente affinate sino a rendere Ducato un autentico trend-setter prodotto in oltre 13.000 varianti e venduto in più di 80 Paesi nel mondo, incluse le tanto apprezzate basi dei veicoli per il turismo en plein air.