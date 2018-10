Fiat lancia la campagna Diesel e benzina allo stesso prezzo

Un mese di ottobre ricco di novità per la pronta consegna Fiat, infatti gli italiani avranno la possibilità di mettersi al volante di una Fiat Tipo 1.3 Multijet da 95 CV a 11.900 euro nella versione a 4 porte, 12.900 euro per la 5 porte e 14.150 euro per la Station Wagon. Inoltre, vi è un ulteriore beneficio grazie al finanziamento "Be-Smart" che grazie al valore garantito futuro, offre l'opzione di restituire l'auto dopo 3 o 4 anni con un valore residuo garantito.

Diventa così ancora più facile scegliere un modello della famiglia Tipo, già stabilmente al vertice in Italiana e nella top ten europea delle automobili più vendute del suo segmento grazie alla sua gamma completa che in ogni espressione offre spaziosità, funzionalità, stile, design e valore.

La possibilità di poter scegliere un motore Multijet a un prezzo inferiore rispetto a un motore benzina riguarda anche la 500L. La vettura capace di unire una versatilità ai vertici del suo segmento con i valori e gli stilemi distintivi di 500 è infatti oggi, e per tutto il mese di ottobre, proposta nella versione Urban 1.3 Multijet da 95 CV a 15.750 euro con finanziamento "Be-Smart" che in aggiunta, anche in questo caso, offre il valore garantito futuro e la possibilità di restituire l'auto dopo il triennio.

Si tratta dunque di un'opportunità eccezionale per aggiudicarsi un'automobile concepita per soddisfare i bisogni della mobilità quotidiana: all'iconicità che contraddistingue la 500, 500L Urban aggiunge spazi efficienti e sfruttabili e grande maneggevolezza nel traffico cittadino. La Wagon, offerta anch'essa a 15.750 in versione diesel e disponibile anche nella configurazione a sette posti, è la soluzione ideale per chi necessita di ampio spazio e versatilità ma non vuole rinunciare alla distintività e al carattere dello stile 500.

Dunque con le vetture diesel della gamma Fiat il vantaggio è circa tre volte superiore rispetto al benzina:

1. circa 3.000 € di risparmio al momento dell'acquisto;

2. circa 600 € all'anno di risparmio al distributore;

3. sino a circa 400 km in più con un pieno;