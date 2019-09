Fiat e Lancia: presentano la nuova formula “Zero+Zero”

Sviluppata da Fiat e Lancia, in collaborazione con FCA Bank, questa nuova proposta prevede Anticipo Zero e Interessi Zero, ed è abbinabile sia con il programma di vendita “Più by FCA Bank” sia con la formula rateale. Con il primo, si ha la possibilità di un finanziamento con durata fino a 5 anni e la consueta scelta, alla fine del contratto, se sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto saldando l’importo residuo oppure restituirla. Ancora più interessante la seconda struttura finanziaria, il rateale, che oltre ai vantaggi della promozione “Zero+Zero”, offre durate flessibili che possono raggiungere i 72 mesi.

La vantaggiosa promozione proposta da FCA con FCA Bank è l’unica sul mercato ad offrire al cliente la combinazione tra due diverse strutture finanziarie e una durata così estesa.

Grazie alla nuova formula “Zero+Zero” sarà quindi possibile mettersi subito al volante di qualunque modello Fiat, scegliendo il finanziamento più adatto alla proprie esigenze, ma sempre con Anticipo Zero e Interessi Zero. Ad esempio, con il programma “Più by FCA Bank”, Fiat Panda è acquistabile con una rata mensile da 129 euro mentre con 175 euro al mese è possibile mettersi subito al volante di una Fiat Tipo. Inoltre con “Zero+Zero” Fiat 500X è acquistabile con una rata mensile da 189 euro. Anche Lancia Ypsilon beneficia di “Zero+Zero” con una rata mensile da 145 euro.

E proprio sul concetto dell’ansia dovuta dal rientro dalle ferie estive si basa la nuova campagna di comunicazione, realizzata da Leo Burnett con la regia di Augusto Zapiola e con la pianificazione media a cura di Starcom. Settembre è quindi il mese migliore per partire con slancio a bordo di una nuova vettura Fiat o Lancia. Per questo motivo gli showroom Fiat e Lancia sono pronti ad accogliere il pubblico nei weekend del 14-15, 21-22 e 28-29 con tre Porte Aperte dedicati.