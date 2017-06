Fiat Panda: disponibili due nuove versioni, City Cross e 4x4

Fiat Panda, introduce due importanti novità: la Nuova City Cross 4x2, con look da crossover cittadino e un prezzo da city-car, e la rinnovata Panda 4x4 dall'autentico carattere off-road che soddisfa un cliente alla ricerca di praticità e sostanza. Inoltre, da oggi sono disponibili due inediti colori di carrozzeria e due cerchi specifici, oltre a nuovi pacchetti di optional che, a seconda delle necessità, consentono di personalizzare la versione scelta e assicurano un significativo vantaggio economico.

Le novità di Panda vanno quindi ad arricchire la gamma della city-car più venduta in Europa dal 2016 e leader di mercato in Italia. Infatti, sono oltre 4,7 milioni di italiani che hanno scelto la Panda grazie alla sua personalità, alla semplicità e alla simpatia. Sin dal suo esordio, la Panda si è distinta per le sue tre diverse anime: una funzionale vettura da città, un fuoristrada 4x4 ultra compatto e un crossover urbano ricco di stile e dalle eccellenti doti off-road. Dimensioni esterne compatte, grande spazio interno configurabile per ogni esigenza di trasporto, ampia scelta di motori e combinazioni cromatiche, e un'offerta semplice che oggi si arricchisce delle due nuove versioni e delle altre importanti novità in gamma.

La nuova Panda City Cross è stata progettata per soddisfare i clienti alla ricerca di una city-car con l'aspetto di un'auto da off-road a un prezzo accessibile: è dunque un mezzo con cui imboccare una via di fuga dalla routine quotidiana, per immergersi in entusiasmanti avventure urbane.

Estremamente curati i nuovi dettagli estetici: gli inserti paraurti anteriori e posteriori, e le modanature laterali, in tinta carrozzeria, conferiscono alla versione Cross un aspetto più colorato e urbano rispetto a quello della Panda Cross 4x4. Le calotte degli specchietti laterali, le barre longitudinali al tetto e le maniglie delle portiere sono di colore nero, per dare risalto al contrasto con gli elementi del colore della carrozzeria. Le nuove cover ruota dallo stile dedicato vanno a completare questi esterni altamente riconoscibili e distintivi.

I nuovi interni si caratterizzano per una fascia plancia color grigio con inserti del quadro strumenti in nero opaco. I nuovi sedili sono caratterizzato dal tessuto nella nuova tonalità nero e grigia con inserti laterali in eco-pelle nera. La Nuova versione City Cross è disponibile con due motorizzazioni e trazione anteriore: 1.2 benzina 69 CV e turbodiesel 1.3 MultiJet 95 CV.

Panda rinnova anche la versione 4x4 che mostra un carattere e un aspetto autenticamente off-road ed evoca la Panda 4x4 del 1983, prima city-car a trazione integrale. La rinnovata Panda 4x4 monta nuovi cerchi neri, con un inedito cover mozzo che ospita il logo 4x4 marcato a rilievo. Il nero delle calotte specchio e delle maniglie delle portiere ne evidenzia ulteriormente l'anima "selvaggia". Anche gli interni, dove spicca una nuova combinazione di sedili in tessuto con cuciture a contrasto, sono stati rinnovati per esaltare al meglio la sua personalità. Sotto il cofano, il brillante TwinAir 0.9 a benzina da 85 CV e il turbodiesel 1.3 Multijet da 95 CV.

A completamento della nuova offerta - che comprende due nuovi colori carrozzeria: le vernici pastello Grigio Moda e Blu Giotto, quest'ultima in esclusiva per la versione City Cross - saranno disponibili nuovi pacchetti di optional dal forte valore aggiunto con un ottimo vantaggio cliente. Per citarne alcuni: pack Safety (sensori di parcheggio posteriori, specchi retrovisori elettrici riscaldabili, autonomous city brake); pack Comfort (sedile guida regolabile in altezza, Kit Comfort, Cargo Box); pack Plus (climatizzatore automatico, sensori di parcheggio, vetri privacy).