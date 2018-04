Fiat Professional e Mopar, presentano "impresa per Te"

Occhio all’affare proposto da Fiat Professional che, in collaborazione con Mopar®,mette a disposizione una serie di servizi dedicati ai professionisti e alla crescita del loro business. Il tutto attraverso una campagna super mirata…

Declinata su radio, stampa e digital, la campagna mette in risalto i numerosi servizi finanziari “tagliati su misura” che consentono di mettersi subito al volante del veicolo commerciale di Fiat Professional preferito. Merito del finanziamento rateale, del leasing tradizionale, dei tassi particolarmente vantaggiosi o del leasing con polizza RCA compresa nel canone. Per qualunque esigenza, c’è una soluzione che finanzia il veicolo e gli eventuali allestimenti specifici.

Fiat Professional offre anche diverse soluzioni di noleggio con utili servizi inclusi, quali ad esempio la gestione on line della flotta dal portale web riservato ai Fleet Manager; il costante monitoraggio del veicolo da cellulare; oppure la funzione di car sharing aziendale per massimizzare l’impiego dei mezzi.

Per quanto riguarda i servizi postvendita i clienti Fiat Professional possono contare sulla rete più capillare in Italia con oltre 1.800 punti di assistenza. Qui potranno ricevere un servizio di eccellenza, da parte di personale qualificato e con l’utilizzo di ricambi originali, per la manutenzione o riparazione del proprio mezzo, oltre a trovare un’ampia gamma di accessori originali per la personalizzazione del proprio veicolo. Inoltre, Mopar si prende cura dei clienti di Fiat Professional attraverso i contratti di servizio Mopar® Vehicle Protection, gli unici garantiti da FCA e pensati per offrire a tutti i clienti il piacere di guidare, liberi da qualunque preoccupazione ed imprevisto. Infatti, solo con Mopar® Vehicle Protection si è certi che tutti gli interventi tecnici saranno eseguiti da professionisti altamente qualificati e specializzati presso officine autorizzate Fiat Professional in tutta Europa.

Il portafoglio di Mopar® Vehicle Protection si compone di una gamma vasta e flessibile di garanzie estese e programmi di manutenzione garantiti da Fiat Professional, trasferibili al nuovo proprietario in caso di vendita del veicolo. Ogni contratto si adatta alle esigenze di guida del cliente, con diverse soluzioni che variano per durata e percorrenza e che possono includere anche l’estensione dei servizi di assistenza stradale e mobilità.

Un impegno a 360° che vede Fiat Professional in prima fila accanto a tutti i professionisti, anche quelli che pur apprezzandone le grandi doti di versatilità e robustezza, conoscono poco l’ampia gamma di servizi annessi all’acquisto o al noleggio di questi modelli. Da qui il claim della campagna di comunicazione: “Chi pensa che facciamo solo veicoli commerciali, ci conosce a metà”.