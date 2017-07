Fiat Professional presenta il nuovo Ducato 4x4

Ducato: il best seller di Fiat Professional conferma la sua leadership nel settore dei camper

Fiat Ducato conferma la sua posizione di leader

Il Fiat Ducato, grazie alle numerose varianti della carrozzeria, alla forma squadrata e regolare del vano di carico, alla versatilità del telaio e alla guida automobilistica è il best seller nei principali mercati europei. Nel settore camper, sono oltre 106 mila le immatricolazioni previste per il 2017, pari a un aumento di più del 10 per cento rispetto allo scorso anno. Questo significa che, dopo la crisi globale iniziata nel 2009, il mercato è ripartito, facendo registrare un aumento del 60 per cento nelle vendite.

Fiat Ducato una presenza forte nel settore dei camper

Questi dati sono il segnale forte di un ritorno alla tendenza diffusa di “vivere in modo naturale”, di ricercare il proprio rapporto con l'ambiente. E il camper è sempre più quindi un “lifestyle enabler”, non un semplice veicolo da vacanza, ma uno strumento di libertà per andare dove si vuole, quando si vuole. Anche quest’anno, e per la decima volta, il modello simbolo di Fiat Professional è stato eletto dai lettori della prestigiosa rivista tedesca Promobil “Migliore base per i camper”, confermando la sua leadership del settore motorhome.

Fiat Ducato 4x4 anticipa le esigenze del mercato

E ora, per chi cerca la massima libertà, per chi ama fare turismo “di scoperta” o è alla ricerca di avventure estreme, Ducato si declina anche nella nuova versione 4x4, disponibile a breve e presentata in anteprima alla stampa sotto forma di uno show-vehicle. Ducato 4x4 è un “all terrain” a trazione integrale che allarga enormemente le prospettive del viaggio in motorhome. La trazione integrale è di tipo permanente, con due scatole di rinvio ed un giunto viscoso centrale a funzionamento automatico. Il dispositivo assicura la giusta ripartizione della coppia motrice tra ruote anteriori e posteriori, ottimizzando la trazione su fango, neve e sabbia. La catena cinematica è disassata, così da non occupare troppo spazio sotto allo chassis e non limitare la facilità di allestimento, da sempre una caratteristica chiave del modello. Il veicolo, inoltre, offre tutte le caratteristiche di solidità e performance necessarie per affrontare i percorsi fuoristrada con allestimenti che sfruttano al massimo la portata utile.

Fiat Ducato, sicurezza attiva passiva ai massimi livelli

Va inoltre ricordato che l'attuale generazione, la sesta, vanta il peso totale a terra più elevato del segmento, il maggiore carico sull'asse anteriore (fino a 21 quintali) e il maggiore carico sull'asse posteriore nei veicoli con ruota singola (fino a 25 quintali), nonché la portata più elevata. Il telaio, poi, è eccezionalmente bilanciato e le sospensioni specifiche per i camper assicurano un comportamento dinamico sicuro e affidabile in tutte le condizioni stradali. Numerosi i dispositivi di sicurezza attiva e passiva che permettono di viaggiare in tutta tranquillità, anche quando a bordo c’è la propria famiglia.

Fiat Ducato la vita a bordo è ai massimi livelli

Il comfort sul Ducato è assicurato sia per chi guida sia per i passeggeri: grande visibilità, sedili girevoli di tipo “Captain Chair”, volante regolabile e servosterzo idraulico. Eccezionale l'ergonomia, che consente di avere ogni comando a portata di mano e di accedere con semplicità a tutti i servizi gestibili con smartphone o tablet. Complessivamente, lo stile esterno nasce da un “car design” peculiare che, unito al concept di un vero veicolo commerciale leggero, trasmette un forte senso di dinamismo, sicurezza, qualità e robustezza.

Fiat Ducato punto di forza la personalizzazione

Altro punto di forza del Ducato è la possibilità di personalizzare l'estetica del veicolo con numerose soluzioni: due diversi colori della calandra anteriore, lo “skid-plate” che arricchisce la parte inferiore del paraurti, i proiettori con DRL integrate (anche a LED) e un’ampia scelta di cerchi in lega leggera. Infine, tutti i motori che possono equipaggiare il Ducato sono, in termini di potenza e di risparmio di carburante, “top in class” e offrono coppia elevata fin dai bassi regimi, elemento essenziale per chi guida un camper.