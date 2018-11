Fiat Professional vince il prestigioso Radio Key Award 2018

Si è svolta a Milano, presso il Teatro Elfo Puccini, la 50esima edizione del Media Key Award 2018, manifestazione dedicata alla comunicazione pubblicitaria che premia le creatività sviluppate dalle principali aziende internazionali. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Fiat Professional per la campagna radio "Epic Fail" - soggetto "Cristalli" nella categoria "Trasporti ed Energia".

La nuova piattaforma di comunicazione "Unpro vs Pro" realizzata dall'agenzia creativa Leo Burnett è on air dallo scorso maggio in tutti i Paesi EMEA su televisione, digital, radio e affissioni.

Con questa campagna Fiat Professional supera il concetto di testimonial e gioca sul tema del contrasto, rappresentando situazioni amatoriali contrapposte a quelle realizzate da professionisti.

I non professionisti si affidano alla propria inventiva e a mezzi di fortuna, creando dei veri e propri epic fail, mentre i veri professionisti riescono brillantemente a risolvere qualsiasi problema di lavoro grazie al supporto della gamma di veicoli Fiat Professional.