Fiat prtofessional presenta nuovo Ducato, pronto ad affrontar nuove sfide

38 anni di successi di Ducato dal primo lancio nel 1981. Fiat presenta a Torino il nuovo Ducato MY2020, ordinabile già da ora in tutte le concessionarie Fiat e Fiat Professional e presente negli showroom dopo l’estate. Dal trasporto di persone allo urban delivery, dai veicoli allestiti per trasporto freddo ai camping car, il nuovo Ducato è l’unico modello nella sua categoria ad adottare un motore a gasolio di derivazione industriale. In attesa dell’arrivo della versione 100% elettrica nel 2020, che andrà ad affiancarsi alla variante Natural Power con motore monofuel metano da 3000 cm 3e 136 CV di potenza massima a 2730 giri e 350 Nm di coppia massima a 1500 giri, l’offerta motori comprende il 2.3 Multijet 2 da 120 CVa 2750 giri con 320 Nm di coppia massima a 1400 giri, abbinato al cambio manuale, che migliora del 10% potenza e coppia rispetto al precedente motore 2.0 litri.

Il cuore di gamma è rappresentato, invece, dal 140 CVda 3500 giri con i suoi 350 Nm di coppia (+9% rispetto al 130 Multijet) a soli 1400 giri, disponibile sia con cambio manuale sia con l’avanzato cambio automatico “9Speed”a 9 rapporti. Alte prestazioni con il 160 CVa 3500 giri, che eroga fino a 400 Nm a 1500 giri nella versione con cambio automatico. Questa power unit adotta un albero motore specifico con cuscinetti di dimensioni maggiorate, pistoni speciali e un turbocompressore specifico, a tutto vantaggio delle prestazioni e della durata del motore. E ancora, il 2.3 Multijet da 180 CVa 3500 giri con 400 Nm di coppia con trasmissione manuale e 450 Nm con il nuovo cambio automatico a nove marce che colloca il motore a valori di best-in-class in termini di coppia nella categoria.

Ducato MY2020 è dotato di serie di EcoPack e comprende il sistema Start & Stop, l’alternatore intelligente; la pompa di alimentazione a controllo elettronico, che garantisce risparmio energetico e maggiore efficienza di combustione; l’interruttore ECO che supporta il conducente nel risparmio di carburante. Tecnologica, connessa e sicura grazie ai sistemi di assistenza alla guidacome il Blind spot assist (BSA), il Rear cross path detection (RCP), Full brake control (FBC), Lane departure warning system (LDWS), Traffic sign recognition, High beam recognition, Tyre pressure monitoring system (TPMS). È possibile poi scegliere tra tre modalità di guida: Normal, Eco, che fornisce una risposta di accelerazione più fluida e una strategia di cambiata dedicata per consentire una maggiore riduzione dei consumi, e Power, che fornisce una risposta rapida di accelerazione e cambi di marcia ottimali per una guida piacevole. La gamma Ducato MY2020 a partire dalla seconda metà dell’anno amplia inoltre l’offerta dei sistemi di intrattenimento a bordo. È ora disponibile il nuovo dispositivo di infotainment: 7” touchscreen by Mopar® con ingresso USB e sintonizzatore Radio DAB e la possibilità di impostare gli ingombri delveicolo tenendo conto anche dell’eventuale allestimento in modo da ottenere indicazioni per evitare di entrare in strade non sufficientemente larghe o passaggi ad altezza limitata. Una caratteristica da vero professionista che si rivolge ad altri professionisti o ai clienti camping car. Il nuovo sistema include l’integrazione di Apple CarPlaye la compatibilità con Android AutoTM.