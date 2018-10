Fiat: svela la nuova 500 Collezione

Dopo la serie speciale per la stagione primaverile presentata allo scorso Salone di Ginevra, debutta in anteprima assoluta, la nuova serie speciale Fiat 500 Collezione dedicata all’autunno.

Disponibile sia come berlina con tetto in vetro di serie, sia nella più esclusiva versione cabrio con soft top grigio, la nuova 500 Collezione sfoggia livree uniche e inedite, come il bicolore “Brunello”, abbinamento a contrasto tra Bordeaux Opera e Grigio Carrara che evocano la vanità della moda e i colori dell’autunno. Disponibili anche in tinta unita Bordeaux Opera, Grigio Carrara, Nero Vesuvio e l’inedito Grigio Cortina, all’esordio su questa serie speciale. Le linee esterne sono impreziosite dalla modanatura cromata sul cofano anteriore e dalla linea di bellezza color rame, che richiama la finitura dei cerchi in lega da 16”, di serie. A siglare infine l’eleganza della vettura il logo “Collezione” cromato in corsivo, un dettaglio di stile che spicca sul portellone posteriore.

Anche all’interno non mancano i richiami al mondo della moda, come i sedili in gessato nero e bordeaux con lunetta superiore in vinile nero e logo 500 ricamato bordeaux. Sulla plancia, in tinta carrozzeria, spicca la linea color rame, che riprende la linea di bellezza sulla carrozzeria. I tappetini neri si contraddistinguono grazie alla firma “Collezione” ricamata in tinta bordeaux. Stile ed eleganza da portare sempre con sé, con la cover chiave specifica by Mopar ® in tinta rame con il logo “Collezione”.

Il piacere estetico si fonde con la tecnologia nella nuova serie speciale di 500 che, per rispondere alle esigenze di un cliente attento a comfort, praticità e sicurezza, offre di serie sensori di parcheggio, sensore pioggia e sensore crepuscolare. Una dotazione pensata per rendere più facile e confortevole la guida quotidiana. Ricca anche la dotazione di contenuti a richiesta, sulla nuova Fiat 500 Collezione sono infatti disponibili la radio Uconnect 7” HD LIVE, con predisposizione Apple CarPlay e compatibilità con Android AutoTM, il navigatore integrato con mappe Tom Tom, il display 7” TFT più ampio della categoria, e, per gli amanti della musica in auto, il sistema Beats Audio Hi-Fi.

È infine possibile scegliere tra due propulsori a benzina E6D: il collaudato 1.2 69 CV, disponibile anche con doppia alimentazione benzina e GPL, cambio robotizzato Dualogic e paddle shift; e il motore TwinAir da 0.9 cm3 da 85 CV.