Fleet management: accordo Sisal e FCA Group, due icone dell’industria italiana.

Fleet management: accordo tra Sisal e FCA Group, due icone dell’industria italiana. Un rinnovo completo

Il Gruppo Sisal, impresa italiana con oltre 70 anni di storia, ha siglato un accordo quadro con FCA Group per rinnovare l’intera flotta aziendale. Due icone dell’imprenditorialità italiana si uniscono all’insegna della valorizzazione dell’heritage e dell’innovazione. Dal 2018 al 2020 il parco auto Sisal sarà protagonista di un importante evoluzione: già pioniere nella modalità di noleggio auto a lungo termine per i propri dipendenti, in circa 3 anni, vedrà le 280 vetture di cui si compone rinnovarsi con i modelli Fiat, Alfa Romeo e Jeep.

Fleet management: accordo tra Sisal e FCA Group, due icone dell’industria italiana. Sicurezza e comodità

Tra le caratteristiche principali delle nuove auto prevalgono soprattutto la sicurezza e la comodità, con l’obiettivo di agevolare in particolare coloro che svolgono il proprio lavoro prevalentemente in auto, dalle figure di assistenza tecnica a figure di sviluppo del business. Infatti tecnologie come il brake control o sistema elettronico anticollisione, e il cruise control adattivo, una regolazione automatica della distanza di sicurezza, migliorano e agevolano l’esperienza di guida. Sono stati migliorati anche i servizi a supporto del noleggio, con la garanzia di ottenere un’auto sostitutiva per fermi inferiori alle 24 ore.

Fleet management: accordo tra Sisal e FCA Group, due icone dell’industria italiana

L’accordo prevede anche l’opportunità di organizzare iniziative corporate con l’intento di estendere le convenzioni aziendali offerte a tutti i dipendenti, ed effettuare Test Drive con il supporto di piloti esperti FCA. Scegliendo le avanzate tecnologie di guida offerte da FCA Group, Sisal prosegue il percorso interno di crescita qualitativa attraverso il contenimento dei costi e il miglioramento dei mezzi a disposizione dei propri dipendenti.

Fleet management: accordo tra Sisal e FCA Group, due icone dell’industria italiana. Sisal

Sisal, attiva dal 1946, è stata la prima Azienda italiana a operare nel settore del gioco come concessionario dello Stato. E da oltre 70 anni è protagonista della storia dell’Italia e degli italiani. Oggi Sisal Group, guidato dall’Amministratore Delegato Emilio Petrone, è leader nei mercati dei giochi e dei servizi di pagamento, con oltre 45 mila punti vendita capillarmente distribuiti sul territorio nazionale. Sisal Group gestisce i giochi SuperEnalotto, SiVinceTutto-SuperEnalotto, Vinci per la Vita-Win for Life, Eurojackpot e VinciCasa. È presente anche nel settore delle scommesse su eventi sportivi con Sisal Matchpoint, online attraverso il canale internet www.sisal.it e le applicazioni mobili dedicate. Nel settembre 2010 l’Azienda ha lanciato il nuovo concept retail Sisal Wincity, che unisce intrattenimento e ristorazione, con venticinque punti vendita nelle principali città italiane. Inoltre, con il brand SisalPay l’innovazione è al servizio del consumatore con modalità di pagamento comode, semplici e sicure per bollette, ricariche telefoniche, carte prepagate e molto altro. Sin dalle sue origini la storia di Sisal è guidata da un forte senso di responsabilità. Un impegno tradotto in un’articolata strategia di Responsabilità Sociale declinata in ambito educativo, culturale, sportivo e scientifico con progetti che mirano alla valorizzazione del talento, alla formazione dei giovani e alla ricerca scientifica, insieme ad un programma di Gioco Responsabile che rappresenta l’elemento centrale e distintivo della strategia di sostenibilità sociale di Sisal Group.