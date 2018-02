Flotte aziendali, sui veicoli di ALD Automotive la telematica LoJack

Leader nel recupero dei veicoli rubati e nei servizi automobilistici innovativi, LoJack Italia, società del gruppo CalAmp (Nasdaq: CAMP), ha siglato un accordo con ALD Automotive Italia, società leader nelle attività di noleggio a lungo termine, che la renderà da subito il principale fornitore di soluzioni telematiche per i clienti della società di renting in Italia.

L’intesa prevede che i clienti di ALD, grazie alle soluzioni telematiche di LoJack Connect, avranno accesso in tempo reale ai dati sul chilometraggio, sul consumo di carburante e su altre voci strategiche della manutenzione della propria flotta. L’accordo consentirà inoltre di beneficiare dell’innovativo servizio di gestione smart degli incidenti CrashBoxx™, che fornisce notifiche istantanee sugli effettivi incidenti, stime dei danni fisici riportati e informazioni sulla dinamica degli eventi.

Inizialmente ALD testerà gli equipaggiamenti tecnologici targati LoJack Connect sul mercato italiano, per poi avviare la diffusione su tutto il mercato europeo.“Le nuove soluzioni telematiche di LoJack Italia - afferma Andrea Badolati, ceo di ALD Automotive Italia - ci consentono di conoscere in tempo reale i dati relativi ai nostri veicoli: il chilometraggio preciso, i momenti in cui i veicoli necessitano di manutenzione o esattamente quando un conducente raggiunge il service point”.

“Acquisire questo tipo di accurate informazioni, insieme alla funzionalità di gestione intelligente dei crash - aggiunge - ci dà modo di fornire ai nostri fleet manager e alla clientela una qualità di servizi superiore rispetto a prima, riducendo al contempo le spese operative”.

Va anche detto che la soluzione LoJack Connect fornisce a quanti necessitano di un veicolo sostitutivo dopo un problema meccanico informazioni sulla disponibilità e sulla posizione delle vetture di cortesia ALD.Sfruttando la tecnologia di LoJack in combinazione con i moderni servizi telematici, ALD è oggi in grado di garantire ai clienti informazioni preziose per rilevare e recuperare i veicoli rubati.

La partnership strategica tra LoJack e ALD negli ultimi sette anni ha già portato al recupero di veicoli rubati per un valore complessivo di oltre 35 milioni di euro.

“I nuovi servizi offerti da LoJack Italia - dichiara Maurizio Iperti, amministratore delegato di LoJack Italia - grazie alla tecnologia CalAmp forniranno ad ALD e ai suoi clienti dettagli utili su tutti i principali indicatori del parco auto: dai percorsi al monitoraggio sulla manutenzione, fino alle emergenze”.“Il valore aggiunto della telematica - conclude - ridurrà i costi di proprietà e aiuterà a gestire al meglio i veicoli ALD, garantendo un immediato ritorno sull’investimento per ALD e i suoi clienti”.

L’annuncio fa seguito al lancio su tutto il mercato europeo delle soluzioni LoJack Connect per le società di noleggio auto, a breve e lungo termine, per le flotte aziendali e per le compagnie assicurative.