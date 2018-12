Ford: 11 mesi da record per la gamma SUV

La gamma SUV di Ford, ha segnato in novembre il miglior risultato di sempre sul mercato europeo. Più di una Ford su 5, delle totali vendute, è un SUV

Infatti, le vendite di EcoSport, Kuga e Edge, che, da gennaio a novembre, hanno raggiunto oltre 259.000 unità, hanno reso il 2018 il migliore anno per le vendite di SUV Ford in Europa, già un mese prima che l’anno finisca.

“In Europa, le vendite dei SUV stanno crescendo con un ritmo più veloce rispetto a quello espresso da qualsiasi altro tipo di segmento e il nostro line-up, composto da EcoSport, Kuga ed Edge, è apprezzato come mai prima d’ora, grazie allo stile audace e sportivo e all’introduzione di tecnologie innovative, come l’Intelligent All-Wheel Drive, in grado di aumentarne il comfort nell’esperienza di guida” ha affermato Roelant de Waard, Vice President Marketing, Sales & Service, Ford of Europe.

La share di mercato dei SUV Ford, in aumento nel 2018, conferma l’andamento di crescita degli ultimi tre anni: più di un’automobile Ford su 5, delle totali vendute, è un SUV.

Le vendite di SUV Ford, nei primi 11 mesi del 2018, hanno espresso una crescita del 21% rispetto allo stesso periodo del 2017, superando, per la prima volta, il quarto di milione delle vendite nei 20 paesi di riferimento dell’Unione Europea (*). La crescita dei SUV di Ford è stata spinta dai risultati record di EcoSport, in aumento del 105%, e di Kuga, in aumento del 27%.

Dall’inizio del 2018, Ford ha venduto, in Europa, oltre 104.600 esemplari di EcoSport. Disponibile anche con Intelligent All-Wheel Drive, il SUV compatto, dinamico e sportivo dell’Ovale Blu, esalta le sue doti di praticità e funzionalità, divenendo ancora più versatile e adatto a ogni esperienza di guida, sia su strada, sia in off-road.

Dall’inizio del 2018, inoltre, Ford ha venduto, in Europa, oltre 145.300 esemplari di Kuga, che mette a disposizione tecnologie innovative per rendere i momenti trascorsi al volante più semplici, sicuri ma anche divertenti.

Dal lancio in Europa nel 2016, sono stati venduti oltre 34.000 esemplari di Edge e la nuova generazione contribuirà a portare avanti il successo europeo dei SUV Ford anche nel 2019.

Edge sarà il SUV Ford tecnologicamente più avanzato, grazie alla presenza a bordo di una vasta gamma di tecnologie di assistenza alla guida, che utilizzano telecamere e sensori. Inclusi nell’innovativo Ford Co-Pilot360, questi sistemi, come l’Adaptive Cruise Control Stop&Go e il Lane Centering Assist, il Post Collision Braking e l’Evasive Steering Assist sono stati progettati per rendere i momenti trascorsi in auto più confortevoli e sicuri.

Anche in Italia, da gennaio a novembre, l’Ovale Blu ha raggiunto l’all-time record di SUV, con 45.000 unità vendute (una Ford su 3 è un SUV) ed è il secondo brand più apprezzato dai clienti privati italiani che scelgono auto di questo segmento. Il risultato è raggiunto soprattutto grazie a EcoSport che si conferma il SUV compatto leader del suo segmento nel canale privati (**).