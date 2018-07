Ford EcoSport, ora anche con Intelligent All-Wheel Drive

Ford amplia la gamma del SUV compatto EcoSport con la trazione integrale intelligenteFord, disponibile anche nell’allestimento ST-Line ispirato alle Ford Performance Cars, EcoSport offre numerose possibilità di personalizzazione, tra cui i colori a contrasto per il tetto. Anche gli interni si elevano in eleganza ed ergonomia, con l’integrazione a bordo di un touchscreen da 8 pollici, del volante riscaldato e del sistema audio premium B&O PLAY.

Le tecnologie innovative disponibili, a bordo della nuova generazione di EcoSport, annoverano il SYNC 3, il sistema di connettività e comandi vocali Ford, il controllo della velocità di crociera con limitatore regolabile (Cruise Control with Adjustable Speed Limiter) e la telecamera posteriore (Rear View Camera).

La nuova generazione di EcoSport permette di vivere un’esperienza di guida ancora più piacevole, grazie alla trazione integrale intelligente Ford, Intelligent All-Wheel Drive, offerta in abbinamento al nuovo motore diesel Ford EcoBlue 1.5 TDCi da 125CV e 300 Nm di coppia e con cambio manuale a 6 rapporti. (*)

Questa tecnologia valuta il livello di aderenza delle ruote alla superficie della strada e trasferisce la distribuzione della coppia fino a 50/50 tra l’asse posteriore e quello anteriore, in base alle condizioni di guida, adeguandola in soli 20 millisecondi, meno di un battito di ciglia. La trazione integrale intelligente Ford (Intelligent All-Wheel-Drive) garantisce una transizione fluida della coppia fra tutte e 4 le ruote, per una maggiore aderenza alla strada, specialmente in condizioni scivolose.

La tecnologia Ford Intelligent All-Wheel Drive si avvale di sofisticati sensori che tengono sotto controllo elementi come la velocità delle singole ruote, quella del veicolo e gli input del guidatore come la pressione sull’acceleratore e la direzione del volante. Attraverso un complesso algoritmo, la combinazione di tutti questi dati viene utilizzata per costruire un modello predittivo in grado di prevedere e prevenire lo slittamento delle ruote, regolando in anticipo l’erogazione della coppia sulle singole ruote. Oltre che incrementare la sicurezza, il sistema assicura viaggi più confortevoli per i passeggeri e meno stressanti per il guidatore.

La trazione integrale intelligente di Ford è abbinata al nuovo motore diesel 1.5 EcoBlue, progettato per offrire maggiore potenza, garantendo migliori prestazioni ed emissioni ridotte. Il propulsore a quattro cilindri offre delle tecnologie innovative, tra cui:

Nuovo sistema di ricircolo dei gas di scarico a bassa pressione con sistema di raffreddamento per una combustione più efficiente e riduzione delle emissioni.

Un collettore di aspirazione integrato per un’aspirazione ottimizzata del motore Turbocompressore a bassa inerzia per una risposta migliore e più veloce, costruito con materiale ad alta resistenza, per sopportare le temperature più elevate.

Un sistema di iniezione di carburante ad alta pressione, che garantisce una risposta più veloce, costante ed efficace.

La nuova generazione di EcoSport si presenta con un design deciso dai tratti marcati, tipico dei SUV dell’Ovale Blu, con stilemi condivisi con il middle-size Kuga e il full-size Edge.Il cofano è scolpito centralmente per offrire un aspetto del frontale più lineare, con ugelli lavavetri occultati sotto il profilo del cofano. Il design anteriore si distingue per il carattere vigoroso della griglia trapezoidale, che si raccorda fluidamente ai fari, ora disponibili con un sistema di illuminazione High Intensity Discharge e che incorporano le eleganti luci diurne a LED.

EcoSport si rinnova anche negli interni, grazie alle linee più rifinite, all’utilizzo di materiali soft-touch e alla consolle centrale, ridisegnata per un utilizzo intuitivo dei comandi e con un numero di pulsanti notevolmente ridotto. Il design dei sedili è stato ottimizzato per un maggiore comfort di tutti gli occupanti, siano essi seduti sui sedili anteriori o posteriori, e per offrire più eleganza, attraverso la scelta della dotazione in pelle parziale.

All’interno sono, presenti una serie di soluzioni, ideate per ottimizzare al meglio lo spazio disponibile, tra cui il piano del bagagliaio regolabile in altezza, che può essere sollevato per accedere a un ulteriore vano portaoggetti o abbassato per aumentare la capacità del bagagliaio a 356 litri. La consolle è dotata di un bracciolo centrale, al cui interno è riposto un vano portaoggetti, ideale per l’alloggiamento di tablet.EcoSport è stata progettata partendo dalla posizione di guida rialzata, tipica di un SUV, abbinata ai driving dynamics caratteristici di Ford, per offrire un’esperienza al volante ancora più agile e piacevole, integrando a bordo una serie di tecnologie avanzate.

Il sofisticato sistema di intrattenimento e comandi vocali SYNC 3 è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto™. Il SYNC 3 è supportato da uno schermotouchscreen capacitivo da 8 pollici, disponibile anche da 6,5 ​​pollici.Il nuovo sistema audio B&O PLAY offre un’emozionante esperienza di ascolto. Infatti, con dieci altoparlanti, incluso il subwoofer nel bagagliaio e un altoparlante al centro della consolle, il sistema è stato specificamente tarato per EcoSport ed è controllato dal Digital Signal Processing Amplifier di ultima generazione, che consente di ottenere un’equalizzazione e un mix audio perfetti, grazie anche all’impostazione Surround Sound.

La nuova generazione di EcoSport, inoltre, è dotata, per la prima volta, del controllo della velocità di crociera con limitatore regolabile (Cruise Control with Adjustable Speed Limiter) che aiuta il conducente a rispettare i limiti di velocità, e una telecamera posteriore (Rear View Camera), che rende il parcheggio più semplice e sicuro.

Ulteriori tecnologie di supporto alla guida includono il riconoscimento di veicoli nella zona d’ombra (Blind Spot Information System), che segnala al conducente quando altri veicoli si avvicinano ai lati nell’angolo cieco, e il sistema di controllo trazione (Roll Stability Control), che regola la coppia di motore e la frenata, per mantenere il controllo durante la guida.