Ford Focus st, prestazioni al top per la piu’ reattiva e agile di sempre

Punta sulle prestazioni la nuova Ford Focus St, sviluppata dal Team Performance della casa americana per offrire a tutti gli appassionati le più sofisticate tecnologie sportive abbinate all’uso quotidiano di una family car. Disponibile per il mercato italiano nella sola versione cinque porte, la quarta generazione di Focus è infatti studiata per chi ama il piacere della guida veloce e scattante, grazie alle sue configurazioni esclusive a livello di freni, sospensioni e trasmissioni, adatte sia per la strada che per la pista.

La nuova gamma di motorizzazioni mette a disposizione dei conducenti fino al 12% in più di potenza e il 17% in più di coppa rispetto alle precedenti versioni, con un 2.3 Ecobust da 280 cavalli e 420 Nm di coppia co turbina a doppio flusso che riduce il ritardo nella risposta, e una versione Diesel 2.0 EcoBlue da 190 cavalli, in grado di raggiungere 400 Nm di coppia ai 2.000 giri al minuto. La nuova Focus ST è a trazione anteriore ed è anche la prima versione ad essere equipaggiata con un differenziale di slittamento limitato, pensato appositamente per migliorarne ulteriormente trazione e stabilità, soprattutto nell’ingresso in curva, su tutte le superfici.

E’ possibile scegliere tra una trasmissione manuale a sei marce o una automatica a sette rapporti, mentre per la prima volta, sono disponibili a bordo di Focus St anche i Drives Modes che consentono di modulare il carattere del veicolo in base allo scenario di guida e il rinnovato servosterzo elettrico Epas per garantire elevate prestazioni in tutte le possibili situazioni. La configurazione delle sospensioni aiuta ad ottimizzare la risposta dinamica della vettura ai vari input del conducente senza sacrificare il comfort.

La sofisticata tecnologia Continuously Controlled Damping (CCD) di Ford monitora ogni due millisecondi l’altezza delle sospensioni, la posizione della scossa e gli imput di sterzo e di frenata per ottenere un’eccezionale qualità di guida ed elevate prestazioni dinamiche. Sviluppati per essere funzionali e sportivi, i raffinati interni con i sedili anteriori Recaro, il volante sportivo, i sedili color ebano, pomello con battitacco in alluminio e pedali in lega.

“L’introduzione delle più sofisticate tecnologie rendono la nuova Focus St ancora più dottor Jekyll e mister Hide - ha commentato Leo Roeks, director Ford Performance Europe -. L’auto è infatti in grado di passare dall’essere una raffinata tourer ad una vettura super prestazionale, con la semplice pressione di un pulsante. Abbiamo raccolto e sintetizzato i diversi spunti dai nostri progetti, come la supercar Ford GT o la Focus RS, per sviluppare un’auto prestazionale con un grado di versatilità unica nel suo segmento”. La nuova Focus ST sarà prodotta nello stabilimento dell’ovale blu di Saarlouis, in Germania, a fronte di un investimento di 600 milioni di euro, utilizzando i migliori processi produttivi del settore.