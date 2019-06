Ford GT e il Ranger Raptor, protagonisti al Parco Valentino 2019

Al Parco Valentino Motor Show di Torino, i visitatori potranno ammirare la super car Ford GT e il Ranger Raptor, la declinazione Ford Performance del pick up best seller dell’Ovale Blu.

La kermesse torinese, giunta alla 5a edizione, si caratterizza per l’esposizione delle auto nella splendida cornice del parco pubblico, famoso per aver accolto, dal 1935 al 1955, il leggendario Gran Premio del Valentino. Anche quest’anno gli eventi e le attività, che approfondiranno le molteplici tematiche relative al mondo automotive, si svolgeranno in una serie di location prestigiose, distribuite tra le eleganti residenze sabaude e le regali piazze della città di Torino. L’ingresso è gratuito e l’accesso è consentito da mercoledì 19 a domenica 23 giugno, dalle 10 alle 24.

Allo stand dell’Ovale Blu, sarà possibile ammirare la Ford GT, la supercar che rappresenta l’espressione più elevata ed esclusiva del DNA sportivo dell’Ovale Blu, grazie al telaio in fibra di carbonio, al trattamento aerodinamico delle superfici e all’EcoBoost V6 3.5 Bi-turbo da oltre 600CV.

Inoltre, al Parco Valentino Motor Show di Torino verrà esposto, per la prima volta a un evento dedicato al pubblico, il Ranger Raptor, sviluppato dal Team Ford Performance, per i veri entusiasti dell’off-road, equipaggiato con la versione Bi-turbo del motore diesel EcoBlue 2.0, in grado di sprigionare 213CV e 500 Nm di coppia, abbinata al nuovo cambio automatico a 10 rapporti.

L’imponente presenza su strada e il design estremamente accattivante del Ranger Raptor sono esaltati, nelle prestazioni, dall’esclusivo telaio sviluppato dal Team Ford Performance, ottimizzato per la guida in off-road alle alte velocità e in grado di adattarsi a ogni scenario di guida.

La supercar in fibra di carbonio Ford GT sarà, inoltre, protagonista della celebre President Parade, l’evento che coinvolge i presidenti e gli amministratori delegati delle case automobilistiche, insieme ai più grandi designer di sempre, in parata al volante delle auto rappresentative dei propri brand. L’Ovale Blu sarà presente anche alla Journalist Parade, che seguirà la parata dei presidenti, con l’iconica Mustang la sportiva più venduta al mondo per il quarto anno consecutivo, che quest’anno festeggia i suoi primi 55 anni di leggendaria carriera.