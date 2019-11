Ford inizia con la progettazione a 360° di ogni modello

Ford Motor Company per realizzare nuovi modelli utilizza ora uno strumento grafico che permette realizzare disegni in 3D o in realtà virtuale, consentendo ai designer di avere, sin dalle prime bozze, la visione del conducente e guardare l’auto da ogni punto di osservazione.

Tradizionalmente, i progettisti hanno sempre realizzato schizzi in 2D, poi trasformati in modelli CAD (Computer Aided Design) 3D. La creazione di disegni 3D in grado di far visualizzare al progettista il proprio lavoro dal punto di vista del conducente o dei passeggeri, sottolinea l’impegno di Ford verso un design Human Centric.

“Lo schizzo a 360° permette di vedere immediatamente il cruscotto, le portiere, i sedili e la consolle e di capire come interagiscono i vari elementi tra di loro”, ha dichiarato Nicolas Fourny, interior designer di Ford of Europe. “È possibile avere un’idea globale del progetto, lavorarci in tempo reale e operare su elementi diversi contemporaneamente”. In questo modo, inseriamo il punto di vista del cliente al centro del veicolo fin dall’inizio della progettazione”.

Sviluppato presso il Ford Design Centre di Colonia, lo Sketching a 360° è già inserito nel processo di sviluppo di nuovi veicoli. Fourny e il suo team stanno anche utilizzando l’animazione per illuminare il cruscotto e lo schermo, spostare elementi e aggiungere maggiore atmosfera a ogni disegno.

In questo modo, è anche più semplice avere evidenza dei miglioramenti nell’altezza e larghezza dei sedili, controllare la visibilità dei passeggeri posteriori, modificare le dimensioni e la disposizione degli elementi della consolle del tetto e divertirsi con colori,

materiali e forme. Tutto questo avviene con un livello di abilità artistica che offre maggiori vantaggi rispetto alla progettazione assistita del computer.

L’ispirazione di Fourny per il nuovo strumento arriva dal mondo del gaming, che spesso comporta la creazione di un vero e proprio nuovo mondo e consente al giocatore di muoversi e interagire con esso, anche nella realtà virtuale. L’utilizzo di questo strumento fornisce un modello per potenziali esperienze di guida, in quanto crea un’interazione tra lo spettatore e l’interno dell’auto ben prima della fase CAD.

Quest’anno Ford è stata la prima casa automobilistica a utilizzare Gravity Sketch – lo strumento di realtà virtuale 3D che consente ai progettisti di realizzare progetti con approccio Human Centric.