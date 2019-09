Ford inizia la selezione della squadra italiana del Fordzilla team

Ford Italia hainiziato la selezione della squadra italiana del Fordzilla team, il primo dedicato al mondo degli esports, durante l’edizione 2019 del Milan Games Week, che si svolge a Fiera Milano Rho da oggi al 29 settembre.

Nel 2019 si prevede che il mercato globale degli esports generi ricavi per 1.1 miliardi di dollari, con un incremento del 26,7% rispetto all’anno precedente, mentre il pubblico raggiungerà i 453.8 milioni di persone, di cui 201.2 milioni appassionati di esports e 252.6 milioni di spettatori occasionali.

Questa riflessione ha condotto Ford a voler presidiare questo nuovo ambito di gioco con la ricerca dei migliori piloti virtuali per formare le sue squadre esports da riunire nel Fordzilla team europeo, composto dai top-player di Germania, Italia, Francia, Spagna e Regno Unito.

La selezione, iniziata in occasione dell’ultima edizione di Gamescom a Colonia, l’evento dedicato al gaming più importante d’Europa, continuerà con incredibili sfide durante l’edizione 2019 del Milan Games Week, grazie anche alla presenza di Sarah Stefanizzi, meglio conosciuta nella community degli appassionati come Kurolily, scelta come capitano del Fordzilla team italiano.

I gamers si sfideranno al pluripremiato Forza Motorsport 7, sviluppato dalla casa produttrice Turn 10 Studios, interna a Microsoft Game Studios. Il franchise di Forza è il più venduto di questa generazione di console e riunisce una delle più grandi comunità di racing a livello internazionale. Il circuito scelto per le selezioni italiane è quello di Monza sul quale gli appassionati cercheranno di ottenere il miglior tempo sfrecciando su una Ford GT, l’espressione massima delle Ford Performance cars.

“La distinzione tra mondo reale e virtuale è davvero sottile. Il gioco è ormai parte integrante della cultura di massa. Molti dei più grandi gamer sfidano piloti professionisti nella vita reale e tante delle nostre attività quotidiane sono ormai 'gamificate': dall’utilizzo di app per il fitness alla raccolta di punti fedeltà”, ha dichiarato Amko Leenarts, Director Design, Ford of Europe. “Sfruttare la passione e l’esperienza della comunità gaming aiuterà a far evolvere il nostro modo di pensare sulla mobilità del futuro”.

La ricerca dei migliori gamers per la squadra italiana del Fordzilla team continuerà anche dopo il Milan Games Week sia durante altri eventi dedicati sia on line. Il calendario dei prossimi appuntamenti sarà pubblicato sui canali social #TeamFordzilla, quelli di Ford Italia e del capitano della squadra Kurolily (IG Kurolilystream). Gamers, stay tuned.

La selezione al Milan Games Week si terrà, da oggi al 29 settembre, presso il Padiglione 12 – Stand D14.