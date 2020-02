Ford inventa l'Emoji Jacket

Sempre più persone utilizzano la bicicletta, basti osservare come i governi siano desiderosi di promuovere un approccio alla mobilità sempre più sostenibile per le nostre città, il bike sharing sia ormai all’ordine del giorno e milioni di persone, in tutta Europa, scelgano di muoversi su due ruote sia per recarsi al lavoro sia nel tempo libero, semplicemente per il piacere di pedalare.

Ma la comunicazione tra utenti della strada, in particolare tra automobilisti e ciclisti, può essere molto difficile, soprattutto per questi ultimi che, spesso, devono togliere le mani dal manubrio per indicare i cambiamenti di direzione o per ringraziare. Secondo i dati condivisi nel Traffic Safety Basic Facts della Commissione europea, sono oltre 2.000 i ciclisti che, ogni anno, perdono la vita sulle strade di tutta Europa.

Nell’ambito dell’impegno di Ford con la campagna Share The Road, l’Ovale Blu ha commissionato un nuovo prototipo: l’Emoji Jacket. Questa creazione, unica nel suo genere, è stata sviluppata per mostrare come molte delle più comuni tensioni tra utenti della strada, potrebbero essere allentate consentendo ai ciclisti di mostrare più facilmente e più chiaramente ai conducenti le loro intenzioni – e, perché no, le loro emozioni.

Come funziona Emoji Jacket

Sin dalla loro creazione più di 20 anni fa, gli emoji sono stati descritti come la prima lingua nata nel mondo digitale e secondo il primo Emoji Trend Report la maggior parte delle persone si sente maggiormente a proprio agio nell’esprimere emozioni attraverso gli emoji rispetto al farlo con una telefonata.